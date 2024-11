Hack Péter professzor kiállt Orbán Balázs doktorijának ügye mellett

Megosztás itt:

A politikus doktoriját először a 444 és Polyák Gábor, az ELTE tanszékvezetője kezdte el támadni, nyíltan politikai alapon, aztán színre lépett Rácz András, a balliberális sajtó kedvenc Oroszország-szakértője is, aki végül arra jutott, mégis Orbán Balázs írta a saját doktoriját.

Hack Péter leszögezte, ezek a támadások nem csak Orbán Balázst érik, hanem az ELTE-t. Akár olyan személyek részéről, akiknek semmi közük az intézményhez. A tanszékvezető utalt arra is, például Polyák Gábor csak három éve az egyetem alkalmazottja, egyébként az a személyes tapasztalata, hogy nagyon különböző politikai nézetű, különböző mentalitású emberek számára is befogadó közeg az ELTE. Az egyetemen oktat Navracsics Tibor miniszter, Török Gábor politikai elemző, de akadnak „kifejezetten baloldali tanárok is, akik ellenzéki programok kidolgozásában is részt vesznek”.

Hangsúlyozta, azért is tartja problematikusnak mindazt, ami Orbán Balázs doktori disszertációja körül történik, mert ez volt korábban a kommunista gyakorlat.

„A kommunisták a tudományban is át akarták venni a hatalmat, megakadályozták az egyetemek tudományos fokozatadási lehetőségét.” A professzor felidézte, a rendszerváltásig a kommunista rendszerrel egyet nem értők nem tudtak tudományos fokozatot szerezni. Akik most fellépnek, ugyanezt akarják visszaállítani” – fogalmazott a tanszék vezető.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton