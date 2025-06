Háborús helyzetben Karácsonyék + videó

Megosztás itt:

Budapesten már minden nap Karácsonyról szól, mondhatni egyfajta háborús helyzet alakult ki a fővárosban pénzügyileg és a közlekedésben, ami kollégáink szerint nem teljesen véletlen. Aztán hajrá, űrkutatás, létrejött egy űripari konzorcium Magyarországon, amelynek hihetetlen lehetőségei lesznek. Ezzel a két témával készült a Rapid délelőtti adásában Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Kárpáti András, a Mediaworks főmunkatársa.

Véletlen lenne, hogy a fővárosban pénzügyileg és a közlekedés szempontjából is dermesztő dolgok történnek? – dobta fel a kérdést Sitkei Levente. Kárpáti András emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben sokat cikkezett a sajtó a főváros költségvetéséről, amelyben egy hatalmas lyuk tátong, ugyanis nem hajlandóak befizetni a szolidaritási hozzájárulást. Felsorolta, hogy mennyi iparűzési adó folyt be az elmúlt években, még sincs minden rendben. Kollégáink arra is emlékeztettek, hogy ötvenéves lett Karácsony Gergely, a kerek évfordulóra az Origó ebből az alkalomból összeszedte a legnagyobb fiaskókat, amelyekből munkatársaink is szemezgettek.

Újságíróink áttértek az egész országot lázban tartó hírre, ugyanis mindannyian azt várjuk, hogy Kapu Tibor mikor utazik az űrbe, ugyanis az időjárási viszonyok miatt ezt már többször elhalasztották. Ezzel együtt most megalakult egy új űripari, védelmi konzorcium, amelynek alapját fel kell hogy építse Magyarország.

Fotó: képernyőfotó