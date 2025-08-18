Háborús hangulat uralkodik Észak-Európában, a svéd kormány szerint fokozni kell a nyomást Oroszországon + videó

Továbbra is erős háborús retorika jellemzi az észak-európai országokat. A hétvégén az észak-balti nyolcak vezetői megerősítették, továbbra is támogatják Ukrajnát, a svéd miniszterelnök pedig a hajlandóak koalíciójának megbeszélését követően közölte, fokozni kell a nyomást Oroszországon. Bugnyár Zoltán tudósított Svédországból.
Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.
