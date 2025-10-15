Háborús adó a küszöbön: a Nemzeti Konzultáció, amivel megvédheted a pénzed Brüsszeltől és a baloldaltól

Megosztás itt:

"A tét óriási" – jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki bejelentette az új Nemzeti Konzultáció elindítását. A kormány a magyar emberekhez fordul, hogy közösen mondjanak nemet Brüsszel háborús terveire és a magyar családokat sújtó, durva adóemelésekre, amelyeket a hazai ellenzék is végrehajtana.

A brüsszeli terv: vedd el a magyarok pénzét, és add Ukrajnának!

A kérdés egyszerű, a te pénzedből finanszírozzák a háborút, vagy a családod jövőjét építed? Hidvéghi Balázs egyértelműen fogalmazott: Brüsszel háborús lázban ég, és a háború finanszírozásához pénz kell. Sok pénz. És honnan vennék el? Az európai emberektől, így tőlünk, magyaroktól is, durva adóemelésekkel. Eközben a hazai ellenzék – ahogy azt a Tisza Párt kiszivárgott tervei is mutatják – már megegyezett Brüsszellel. A választásokig titkolóznak, de a tervük világos: ha tehetnék, azonnal végrehajtanák a brüsszeli parancsot, és egy átlagos magyar család zsebéből havi 280 ezer forintot vennének el.

A magyar válasz: nem kérdőív, hanem önvédelmi fegyver

Sokan gondolhatják, hogy a Nemzeti Konzultáció csak egy újabb kérdőív. De ez óriási tévedés. Ahogy azt a hazáért felelősséget érző polgárok pontosan tudják, a Nemzeti Konzultáció egy önvédelmi fegyver. Egy önvédelmi fegyver, amit a kormány a magyar emberek kezébe ad, hogy közösen védjük meg magunkat. Minden egyes kitöltött és visszaküldött kérdőív egy újabb "töltény" abban a tárban, amivel Orbán Viktor Brüsszelben harcolni tud a magyar érdekekért. Amikor a miniszterelnök leül tárgyalni, és azt mondja, "a magyar emberek nem akarnak adót emelni a háborúért", akkor a több millió visszaküldött konzultációval a háta mögött teszi ezt. Ez az az erő, amit a brüsszeli bürokraták sem hagyhatnak figyelmen kívül.

A döntés a te kezedben van: a családod zsebe vagy a háború zsebe?

A kérdés tehát rendkívül egyszerű és személyes. Akarod, hogy a nehezen megkeresett pénzedből finanszízzanak egy véget nem érő háborút? Vagy azt akarod, hogy az a pénz nálad maradjon, és te dönthess róla? A kormány álláspontja világos: adóemelések helyett adócsökkentés, a családi adókedvezmények bővítése és a rezsicsökkentés megvédése. De ehhez szükség van a te támogatásodra is. A Nemzeti Konzultáció kitöltése most nem egy politikai kérdés, hanem egy személyes döntés a saját és a családod jövőjéről.

Ne engedd, hogy Brüsszel és a hazai ellenzék döntsenek a pénztárcádról! Töltsd ki a Nemzeti Konzultációt, és adj erőt a kormánynak a magyar érdekek megvédéséhez!

Forrás: MTI

