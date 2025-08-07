Háború Ukrajnában: Háromórás megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff + videó

Megosztás itt:

"Nem volt eddig olyan amerikai-orosz találkozó, aminek nem ez lett volna a kimenetele, hogy jó és előremutató tárgyalás volt, aztán mi meg láttuk, hogy mi lett vagy mi nem lett a vége. Ami a jelenlegi személyes találkozót illeti, főleg most Moszkvában úgy gondolkodnak, hogy az eddigi Egyesült Államokhoz intézett lépések már nem elegendőek. Már a személyes telefonbeszélgetés és az isztambuli üresjárat nem elegendő. Ezért a diplomáciai téren feljebb tekerték a hőfokot."

- mondta Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsoatok szakértő, a miszkvater.com állandó szerzője.