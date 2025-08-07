Keresés

Belföld

Háború Ukrajnában: Háromórás megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 10:12 | HírTV
Vlagyimir Putyin Háború Ukrajnában Steven Witkoff

A legfrissebb híreket Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsoatok szakértő, a miszkvater.com állandó szerzője elemezte.

  • Háború Ukrajnában: Háromórás megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff + videó

"Nem volt eddig olyan amerikai-orosz találkozó, aminek nem ez lett volna a kimenetele, hogy jó és előremutató tárgyalás volt, aztán mi meg láttuk, hogy mi lett vagy mi nem lett a vége. Ami a jelenlegi személyes találkozót illeti, főleg most Moszkvában úgy gondolkodnak, hogy az eddigi Egyesült Államokhoz intézett lépések már nem elegendőek. Már a személyes telefonbeszélgetés és az isztambuli üresjárat nem elegendő. Ezért a diplomáciai téren feljebb tekerték a hőfokot."

- mondta Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsoatok szakértő, a miszkvater.com állandó szerzője.

 

 Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte: nem megy sehova.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Szánthó Miklós: Éhes Fleck makkal álmodik

Szánthó Miklós: Éhes Fleck makkal álmodik

 Ha jól értem, Fleck Zoltán, az ELTE “jogászprofesszora” – 2021 után – megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon és újfent tervet sző arról, hogy “forradalomra van szükség és nem kormányváltásra”. Nos, nézzük, honnan is rémlik nekünk a polgári kormányzásba láthatóan beleőrülő Fleck neve – írta az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook oldalán.
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő

Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

 Rácz András „Oroszország-szakértő” retorikája nem a függetlenséget, hanem a politikai szándékokat tükrözi – derül ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány friss elemzéséből. A szakértőként szereplő Rácz állítólag következetes elemzései mögött szelektív mérce és politikai ízlés szerinti válogatás sejlik fel.
