Háború Ukrajnában - Az orosz-ukrán összecsapások 13. napja!

Továbbra is az ukrán főváros elfoglalására készül az orosz haderő, az ukrán vezetés szerint a következő napok döntő ütközetét az ukrán fővárosért vívják majd a felek. Kijev külvárosaiban folyamatosak a harcok, az északra fekvő Csernyihiv lakónegyedeire nagy erejű bombákat dobtak és a fővárostól észak-keletre található hármashatár közelében pedig nagyobb ukrán hadtestet kerítettek be az oroszok. Közben Ukrajnát továbbra is három irányból, északról mellett keletről és délről is támadja az orosz hadsereg. Még nagyobb ukrán haderő bekerítését tervezik az oroszok Kelet-Ukrajnában. Közben megszegték azt a tűzszünetet, amit azért hirdettek, hogy az ostromlott Mariupolból egy humanitárius folyosón elmenekülhessenek a civilek

A Századvég gazdasági elemzője szerint nem shortolták a forintot

400 forintba kerül 1 euró! Reggel még 380 forintos árfolyamon kezdett ez euró, azóta ütemes leértékelődést mutat. A Századvég Gazdaságkutató elemzője szerint a gyengülés Magyarországon a legerősebb, mivel hazánkat gazdaságilag is érinti a válságos helyzet. Regős Gábor híradónknak azt mondta: ebben az esetben nem történt pénzpiaci machináció. A Magyar Nemzeti Bank állítása szerint több eszközzel is igyekszik megfékezni a zuhanást.

Rakétaként emelkedik a gáz és az olaj ára

Rekordokat dönt az európai piacokon a gáz és az olaj ára. A földgáz esetében a tőzsde nyitása óta kilőtt az árjegyzés, 40 százalékkal kell többet fizetni a földgázért, mint nyitáskor. Az olaj ára is meredeken emelkedik, már elérte a 2008-as gazdasági válság idején tapasztalt árszintet.

Putyin: A Kreml nem szabhat egyoldalúan ultimátumot

Törökországban egyeztet az ukrán és az orosz külügyminiszter csütörtökön - közölte a Kreml. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő tájékoztatása szerint Dmitro Kuleba és Szergej Lavrov Antalyában ülnek tárgyalóasztalhoz. A találkozóról Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnapi telefonos megbeszélése során született megállapodás. Moszkva jelezte, a Föderáció az offenzívát bármikor leállíthatja, amennyiben Kijev teljesíti az orosz fél által meghatározott feltételeket. Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, a Kreml nem szabhat egyoldalúan ultimátumot.

