Háború Ukrajnában - Az orosz-ukrán összecsapások 12. napja!

Műsorunk elején a legfrissebbek az orosz-ukrán helyzetről számolt be Gantner Barnabás

Továbbra is három irányból, északról, keletről és délről is támadja Ukrajnát az orosz hadsereg. A Kijevtől észak-keletre található hármas-határ közelében nagyobb ukrán hadtestet kerítettek be az oroszok. Kelet-Ukrajnában Még nagyobb ukrán haderő bekerítését tervezik az oroszok. Közben összeomlott az a tűzszünet, amit azért hirdettek, hogy az ostromlott Mariupol lakosai elmenekülhessenek.

Friss helyzetjelentés az orosz-ukrán háborús helyzetről - skype-on kapcsoltuk Nógrádi Györgyöt.

Kínai rendszerre áll át több orosz bank vagyis a nyugati szankciók után keletre tart az orosz bankvilág. Erről azután döntöttek az orosz bankok, hogy a Visa és a MasterCard közölte: felfüggeszti oroszországi tevékenységét.

Az orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásairól - skype-on kapcsoltuk Kiszelly Zoltánt.

