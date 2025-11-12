Háború nélkül háromszor nagyobb lenne a magyar költségvetés + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Ez nem egy magyar ökölszabály, ez egy európai ökölszabály, kis túlzással talán azt mondanám német ökölszabály. tehát a német gazdasági térséghez az erősen kapcsolódó országok, azok nagyjából, maga Németország is, meg Ausztria is ezen az úton jár, ezért elemi érdekünk, hogy lezárjuk a háborút. Ugye egy százalékos növekedés az tud előállítani nagyjából 400 milliárd forintot a költségvetés számára, tehát úgyis mondhatnám, hogy a háborún ennyit bukunk. Tehát ha a háború nem lenne és a növekedésünk 3 százalékban lenne az 1 százalékos tartomány helyett, akkor lenne plusz 800 milliárd forintunk."