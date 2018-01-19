2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Habony ügyvédje jobban teljesít

Hír TV

2018. január 19., péntek 12:41

Több fővárosi közbeszerzésnél is egyre gyakrabban bukkan fel annak az ügyvédnek a neve, aki többször is képviselte jogi ügyeiben Habony Árpádot.

A Népszava azt írja, Kovács Loránd az elmúlt hat évben húsznál is több pályázatnál volt kapcsolattartóként megadva, egyes fővárosi vállalat közbeszerzéseiben pedig szaktanácsadóként szerepel.

A lap idézi, hogy a Kovács Loránd ügyvédi iroda csak a január 3-i Közbeszerzési Értesítőben ötször szerepel, például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. hatvanmilliós jármű-diagnosztikai és a János-kórház cseppfolyósoxigén-tenderénél.

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