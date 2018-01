Habony ügyvédje jobban teljesít

VÁRJA AZ LMP ÉS A JOBBIK TÁMOGATÁSÁT MELLÁR TAMÁS, AKI PÉCSEN INDUL FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. TÖBB EZREN TÜNTETTEK AZ OKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁÉRT A KOSSUTH TÉR MELLETT, AZ ALKOTMÁNY UTCÁBAN. A TÜNTETÉS ELSÕ FELSZÓLALÓJA HOZZÁTETTE: NEM HISZÜNK EL MINDENT, AMIT A PLAKÁTOKON LÁTNI. A DIÁKOK JANUÁR 31-ÉIG ADTAK HATÁRIDÕT A KORMÁNYNAK, HOGY TELJESÍTSÉK A KÖVETELÉSEIKET, HA NEM TESZIK MEG, ISMÉT UTCÁRA VONULNAK. SULYOK BLANKA: A TANÍTANÉK MOZGALOM, JÖVÕ VASÁRNAP FOLYTATJA A DIÁKOK TÜNTETÉSÉT NEWSROOM. LMP: MINÕSÉGI OKTATÁS NÉLKÜL NINCS SIKERES MAGYARORSZÁG. AZ ELLENZÉK TOVÁBBRA IS ÚGY LÁTJA, HOGY ELLENTMONDÁS VAN A BEVÁNDORLÁSELLENES KORMÁNYZATI PROPAGANDA ÉS A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA KÖZÖTT. HOLLIK ISTVÁN: A KORMÁNYPÁRTOK NEM MENNEK EL, A JOBBIK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRE. ORBÁN VIKTOR: A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG ÚJ HELYZETET TEREMT. A MINISZTERELNÖK SZERINT MINDENKI, ÍGY SOROS GYÖRGY IS ELDÖNTHETI, HOGY ABBAHAGYJA, VAGY FOLYTATJA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZERVEZÉSÉT. JAKAB PÉTER: A JOBBIK ÉRTÉKELÉSE SZERINT ÁPRILIS 8-ÁN AZ EMBEREK FOGNAK MEGSZAVAZNI EGY BEVÁNDORLÁSELLENES CSOMAGOT, A STOP ORBÁNT. DK: A STOP SOROS NEVÛ TERVEZET, EGY OLYAN, ROSSZ MAGYARSÁGGAL MEGÍRT PROPAGANDAANYAG, AMELYNEK ELFOGADÁSA ÁRT AZ ORSZÁGNAK. FIDESZ: A DK NYÍLTAN BEVÁNDORLÁSPÁRTI, KVÓTAPÁRTI ÉS A SOROS-HÁLÓZATTAL EGYÜTT A BEVÁNDORLÁS MEGSZERVEZÉSÉBEN ÉRDEKELT. KÉT TUCAT CIVIL SZERVEZET HAZUGNAK, ÖNKÉNYESNEK ÉS KÁRTÉKONYNAK TARTJA A NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAGOT. KIKÉRTE AZ OLAF-JELENTÉST SIÓFOK FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE, MERT TUDOMÁSA SZERINT A VÁROS IS ÉRINTETT AZ ELIOS-ÜGYBEN REGGELI JÁRAT. LENGYEL RÓBERT: HA A SIÓFOKI KÖZBESZERZÉSEKKEL MIATT BÁRMILYEN TÖRVÉNYBE ÜTKÖZÕ HIÁNYOSSÁGOT TÁRTAK FEL, BÜNTETÕFELJELENTÉST TESZEK. SORON KÍVÜL VIZSGÁLJA AZ ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK EGYKORI CÉGÉRÕL SZÓLÓ OLAF-JELENTÉST A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. HÉTFÕN DÖNT A KATALÁN PARLAMENT ELNÖKE, HOGY KIT JAVASOL KATALÓNIA ELNÖKÉNEK. FELFÜGGESZTETTE A CSEH MINISZTERELNÖK MENTELMI JOGÁT A PARLAMENT, MIUTÁN A RENDÕRSÉG BÜNTETÕJOGI ELJÁRÁST INDÍTOTT ELLENE. MÁR 8 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A NÉMETORSZÁGBAN PUSZTÍTÓ FRIEDERIKE NEVÛ VIHARNAK, AMELY MINTEGY FÉLMILLIÁRD EURÓS KÁROKAT IS OKOZOTT. BRIT-FRANCIA CSÚCS - A KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉS BÕVÍTÉSÉRÕL ÁLLAPODOTT MEG LONDON ÉS PÁRIZS. MACRON: PÁRIZS SEM BÜNTETNI, SEM JUTALMAZNI NEM AKARJA LONDONT A BREXITÉRT. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK JELEZTE, HOGY FRANCIAORSZÁGNAK SZÜKSÉGE VAN NÉMETORSZÁGRA EURÓPA MEGREFORMÁLÁSÁHOZ. JOHANNES HAHN, BÕVÍTÉSI BIZTOS: LEGKÖZELEBB - VÁRHATÓAN 2025-IG - SZERBIA ÉS A SZOMSZÉDOS MONTENEGRÓ LÉPHET BE AZ EURÓPAI UNIÓBA. AKÁR DUPLÁJÁRA IS DRÁGULHAT A 2024-ES PÁRIZSI OLIMPIA. MEGHOSSZABBÍTANÁ A HORVÁT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT AZ OSZTRÁK KORMÁNY, A DÖNTÉSHEZ AZ EURÓPAI UNIÓ JÓVÁHAGYÁSA SZÜKSÉGES. KÜLÖNLEGES, GYORSREAGÁLÁSÚ HATÁRVÉDELMI EGYSÉGET HOZ LÉTRE AUSZTRIA, HOGY MEGAKADÁLYOZHASSA EGY NAGYOBB MIGRÁNSÁRADAT BEJUTÁSÁT AZ ORSZÁGBA. SZERGEJ LAVROV, OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VÉGE AZ IRÁNI ATOMALKUNAK, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYOLDALÚAN FELMONDJA A SZERZÕDÉST. 500 DIÁKOT EVAKUÁLTAK EGY SZIBÉRIAI ISKOLÁBÓL, MERT EGY TINÉDZSER TÖBBEKET MEGSEBESÍTETT EGY BALTÁVAL, MAJD FELGYÚJTOTT EGY OSZTÁLYTERMET. TÖBB KURD FALUT INTENZÍV TÜZÉRSÉGI TÛZ ALÁ VETTEK A TÖRÖK ERÕK AFRÍN TÉRSÉGÉBEN. ÖSSZEESETT ÉS KÓRHÁZBA KELLETT SZÁLLÍTANI KIMERÜLÉS MIATT PELÉT, A 77 ÉVES LEGENDÁS BRAZIL LABDARÚGÓT. ÁRTATLANNAK TARTJA MAGÁT A 13 GYEREKÉT FOGVA TARTÓ ÉS FOLYAMATOSAN KÍNZÓ, VALLÁSI FANATIKUS AMERIKAI HÁZASPÁR. AUTÓ HAJTOTT A JÁRÓKELÕK KÖZÉ RIO DE JANEIRO HÍRES STRANDJÁN, EGY NYOLCHÓNAPOS CSECSEMÕ MEGHALT, ÉS LEGKEVESEBB 15 EMBER MEGSÉRÜLT. A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS ARRA UTALÓ NYOM, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA A COPACABANÁN. EMBERCSEMPÉSZÉSSEL BÍZOTT MEG EGY BRIT FÉRFI EGY SZABOLCSI TINÉDZSERT, HOGY HOZZON ÁT EGY IRÁNI ÁLLAMPOLGÁRT ILLEGÁLISAN A HATÁRON. ÓBUDÁN KIBÕVÍTENÉK A FIZETÕS PARKOLÁSI ÖVEZETET ÉS A TARIFA IS MAGASABB LEHET NAPI.HU. KIRABOLT EGY ISMERETLEN FÉRFI EGY POSTAFIÓKOT GYÕRBEN, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI AZ ELKÖVETÕT. TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, A SOROKSÁRI LEHAJTÓNÁL TÖRTÉNT BALESETBEN KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A 471-ES SZÁMÚ FÕÚT DEBRECENI BEVEZETÕ SZAKASZÁN, A BALESETBEN AZ EGYIK SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. FELBORULT EGY GÉPKOCSI SOPRON BELVÁROSÁBAN, A BALESETBEN AZ AUTÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT.