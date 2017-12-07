2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Habony már a fociba is beszállt

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 19:58

Habony Árpád köre is beszállt a fociba: az Index információi szerint a miniszterelnöki tanácsadóhoz közeli cég, az Apropó Média Kft. októberben vásárolta meg az NB III-ban szereplő szegedi labdarúgócsapatot.

A kiadó korábbi tulajdonosa a Habony bizalmasai között ismert Halkó Gabriella. A filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna TV2-jének gazdasági és stratégiai igazgatója 2014 októberében azzal került a hírekbe, hogy cége 15 ezer forintos havi díjért bérelt sok száz milliót érő festményeket a Szépművészeti Múzeumtól – a képeket abban a Szerb utcai lakásban helyezték el, ahol gyakran feltűnt Habony Árpád is.

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Habony Árpádlabdarúgás

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