Habony cége is érdekelt lehet a letelepedési kötvény-bizniszben

Az oknyomozó portál úgy tudja: a cégbe 2015. áprilisában szállt be a miniszterelnöki tanácsadó, és azóta is ő az egyetlen részvényese és igazgatója is. A portál szerint Habony Árpád cégének nincs honlapja, az éves beszámolókból pedig nem derülnek ki pénzügyi adatok. A portál azt írja: a Hongkongban bejegyzett cég kötődik ahhoz a kínai üzleti körhöz, amely az idén felfüggesztett letelepedési kötvényprogram egyik legnagyobb nyertese volt.