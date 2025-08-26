Ha megvalósul Magyar Péterék terve, az olyan lesz, mint a Bajnai-korszkban: fájni fog + videó

Megosztás itt:

A párt gazdasági kabinetjének elképzelései alapján a munkavállalók csak egy nagyon szűk rétegének maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig jönne a 33 százalékos sáv. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán koholmánynak nevezte az Index cikkét és a kiszivárgott dokumentumot, annak tartalmát azonban nem cáfolta.

A lapnak nyilatkozott egy, a párthoz közel álló személy is, aki azt mondta: a gazdasági program megalkotásával megbízott szakemberek már előre jelezték Magyar Péternek, hogy muszáj lesz valamit lépni a választási ígéretek megvalósításához, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.

Újra kopogtat a Bajnai-korszak

– közölte a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyar Péterék adóemelési terveinek hírére. Dömötör Csaba közösségi oldalán azt írta, mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel járna rosszabbul. Jobban pedig senki nem járna.

Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó

– így reagált a miniszterelnök a Harcosok Klubjában a Tisza párt adóemelési programjára. Orbán Viktor rávilágított: Bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. A kormányfő hozzátette: Hiába kukorékol a kiskakas, ezt nem hagyják.