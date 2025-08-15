Keresés

Ha Karácsony Gergelyen múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték

2025. augusztus 15., péntek 12:50 | Magyar Nemzet
Budapest Karácsony Gergely augusztus 20. államalapítás ünnepe

A főpolgármester ezúttal azt kifogásolja, hogy a kormány egy teljes hétre lezárja a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is.

Karácsony Gergely többhetes nyári szabadságát tölti, így honnan is tudná, mi történik a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítésekor a fővárosban… – jegyezte meg közösségi oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Karácsony Gergely idén is elkezdte a Szent István-nap elleni hangulatkeltést: azt kifogásolja, hogy a kormány egy teljes hétre lezárja a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. A főpolgármester korábban azt is kijelentette: ha rajta múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték.

Kovács Zoltán kifejtette: az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik. A látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosság kellemetlenségének minimalizálásával valósulnak meg. Az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított.

Karácsony Gergelynek második ciklusát töltő főpolgármesterként hivatalból tudnia kellene arról, hogy a műszaki telepítéshez szükséges zárási terv – a Budapesti Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros Kormányhivatala mellett – a Budapesti Közút Zrt. bevonásával készült el – hangsúlyozta. Az államtitkár rámutatott: a rendezvény ebben az évben is rendelkezik a BKK Zrt. – azaz áttételesen a fővárosi önkormányzat – tulajdonában álló Budapest Közút Zrt. hivatalos hozzájárulásával. Tehát mindaz, ami a zárás kapcsán történik, az a fővárosi önkormányzat bevonásával és jóváhagyásával történik – összegzett.

Forrás: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs

