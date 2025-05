Ha Brüsszel végre tudja hajtani az ukrán tervet, akkor a magyar villanyszámla megduplázódik + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Amennyiben ez sikerül, ha Brüsszel végre tudja hajtani az ukrán tervet, akkor a magyar villanyszámla megduplázódik, átlagosan hétezerről 14 ezer forintra, a gázszámla pedig háromszorosára vagy három és félszeresére nő átlagosan 16 ezerről 54 ezer forintra, és ez felháborító. És az is felháborító, hogy itt Magyarországon is vannak olyan politikusok és pártok, akik Ukrajnát képviselik, az ukrán érdeket képviselik ilyen Dobrev Klára és ilyen a Tisza Párt is. Ezt nem kell kitalálni, ez ők maguk elmondták."