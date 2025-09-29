Keresés

Belföld

H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó

2025. szeptember 29., hétfő 19:40 | Hír TV

Elfogadhatatlan agresszió a Ferenciek terén! A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság miatt nyomoz Hadházy Ákos ellen, miután tüntetői egy mise kezdetét jelző harangszó miatt estek neki a 82 éves Pál atyának.

  • H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó

Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

 Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

 Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Fekete kampány: A brit titkosszolgálat pénzelte a Szőlő utcában álhírt terjesztő Káncz Csabát? + videó

Fekete kampány: A brit titkosszolgálat pénzelte a Szőlő utcában álhírt terjesztő Káncz Csabát? + videó

 Azonnali hatállyal menesztette a Privátbankár Káncz Csabát, aki a Szőlő utcai pedofilvádakkal kapcsolatos álhíreket terjesztett! A Mandiner írta meg, hogy a korábban brit titkosszolgálati fedőcég által pénzelt újságíró bizonyíték nélkül sodort bűncselekmény gyanújába minisztereket. A Tuzson Bence igazságügyi miniszter által nyilvánosságra hozott jelentés egyértelműen kimondja: szervezett akció zajlott idegen szálakkal! Közben a balliberális média, élén a Válasz Online-nal és a 444-gyel, kínosan fújja a visszavonulót. Vajon ki állt a fekete kampány mögött? Kattintson a leleplezésért!
