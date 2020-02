Gyurcsányné szerint is „rémisztő képződmények”? – Fidesz-reagálás Dobrev Klára (DK) nyilatkozatára

Budapesten van az a hét magyar állampolgár, akiket Franciaországon keresztül hoztak haza Vuhan tartományból. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint egyik érintett sem fertőződött meg koronavírussal. Többfunkciós csapatszállító repülőgéppel hozta haza a Kínából kimenekített magyarokat a honvédség - erősítette meg a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor közölte: a gép személyzete és a Honvéd Kórház orvosai, ápolói gondoskodtak a 7 magyar biztonságáról. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki köszönetét Emmanuel Macron francia államfőnek azért a segítségért, amelynek nyomán a koronavírus által különösen sújtott kínai Vuhan városban tartózkodó magyarok hazatérhettek. A kórházban megvizsgálták a Vuhanból hazahozott magyarokat. Szlávik János, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa azt mondta, az orvosi vizsgálatok alapján teljesen egészségesnek tűnnek. Egészségesnek érzik magukat a kínai Vuhanból hazatért magyarok, de a biztonság kedvéért fenntartják a rájuk vonatkozó kéthetes karantént - közölte az országos tisztifőorvos. Óvintézkedéseket vezetett be a koronavírus terjedése miatt a Szent István Egyetem, amelynek jelenleg 82 kínai hallgatója van. A Szentszék állásfoglalását kérte nyílt levelében a Civil Összefogás Fórum, miután sem a DK, sem a hasonló esetekben fellépő érdekvédelmi szervezetek nem határolódtak el a Gyurcsány-párti Niedermüller Péter keresztényeket kirekesztő kijelentéseitől. A CÖF emlékeztetett: Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester korábban „rémisztő képződménynek” nevezte a heteroszexuális fehér keresztény férfiakat és nőket. A módosított Nemzeti Alaptanterv ismeretanyaga mindenki számára elsajátítható és elsajátítandó, biztos alapot nyújt az elhelyezkedésre az élet bármely területén - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az elmúlt egy évben 1533 férőhellyel bővült a bölcsődei ellátás, amihez a minibölcsődék járultak hozzá legnagyobb mértékben - írta a Világgazdaság. Az országos átlagnál magasabb munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban programot indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium a foglalkoztatás ösztönzésére - jelentette be Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A déli határ mentén mintegy százezer migráns gyűlt fel, veszélyeztetve a magyar határt – közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára. Az iraki helyzet stabil, a művelet befejezésére, a magyar katonák hazahívására nincs szükség - hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák helyzetéről tartottak honvédségi vezetők. Az uniós pénzekről tárgyal a héten Orbán Viktor - írja a magyar Nemzet. A miniszterelnök Brüsszelbe, Rómába és Berlinbe is ellátogat. Tárgyalásainak témái között szerepel az unió hétéves keretköltségvetése, illetve az Európai Néppárt jövője is. Tisztességes alapokra kell helyezni az uniós költségvetést, alapkoncepciója ugyanis nem sportszerű, és olyan módosítások vannak benne, amelyek a szegényebb országoktól a gazdagok irányába kívánnak pénzeket átcsoportosítani - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök Brüsszelben közölte: sűrű félév várható, még minden kérdés nyitott, amelyek között az unió 2020 utáni hétéves költségvetése, a migráció, a digitalizáció és a bővítés kérdése szerepel. Dél-Koreának minden lehetséges segítséget meg kell adnia Kínának az újfajta koronavírus elleni küzdelemben, és óvnia kell saját polgárait – közölte Mun Dzse In dél-koreai elnök. WHO: Ha megteszik a megfelelő erőfeszítéseket az új koronavírus kínai gócpontja környékén, akkor a fertőzés terjedése más térségekbe minimális mértékű, lassú lesz, és a járványt ellenőrzés alatt lehet tartani. Egy katonai bázison helyezték karanténba a Kínából hazaszállított olaszok első csoportját, ezzel egy időben légi folyosó nyílt az Olaszországban tartózkodó kínai turisták elszállítására. A koronavírus elleni védekezés nemzeti terve lehetővé teszi a fertőzött külföldi állampolgárok kitoloncolását - jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a moszkvai kormányülésen. Abe Sindzó japán miniszterelnök közölte: a kormány szoros együttműködésben az illetékes szervezetekkel mindent elkövet azért, hogy a koronavírus-járvány ne veszélyeztesse a nyári, tokiói olimpiát. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett a vasárnapi londoni késeléses támadás elkövetőjeként. Migránsok tüntettek a görögországi Leszbosz szigetén, azt követelve a hatóságoktól, hogy azonnal szállítsák őket a szárazföldre, majd osszák szét őket az európai uniós tagállamok között – a rendőrség könnygázt vetett be. Az ukrán hatóságok birtokában van egy felvétel, amely azt bizonyítja, az iráni hatóságok azonnal tudhatták, hogy rakétával lőtték le az ukrán utasszállítót - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Új kihívások előtt áll az Európai Unió az Egyesült Királyság kilépése után, újra kell osztani a szerepeket Európában - állapította meg egybehangzóan Andrzej Duda lengyel és Emmanuel Macron francia elnök Varsóban. Az Európai Unió kész Londonnak egy ambiciózus, vámok és kvóták nélküli kereskedelmet biztosító megállapodást ajánlani, amely az unió és a szigetország partnerségének központi pillérét képezheti - közölte az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója. Az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnak nem feltétele, hogy London uniós szabályozásokat is kötelezően elfogadjon - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Csaknem ötven függetlenségpárti törvényhozó bojkottálta a spanyol parlament új ülésszakának megnyitóját. Legkevesebb négy török katona meghalt, további kilenc pedig megsebesült, egyikük súlyosan a szíriai kormányerők tüzérségének intenzív lövéseitől az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Elutasította az Iszlám Együttműködés Szervezete a Donald Trump amerikai elnök által az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére előterjesztett tervezetet. Feltehetően iszlamista szélsőségesek robbantottak fel egy gázvezetéket az egyiptomi Sínai-félsziget északi részén- egyelőre egyok szervezet sem vállalta a merénylet elkövetését. Világszerte 100 beteg csecsemő és kisgyermek juthat hozzá ingyen a világ legdrágább gyógyszeréhez a Novartis svájci gyógyszergyártó révén, amely sorsolással dönti el, hogy ki kapja meg a gerincvelői eredetű izomsorvadás kezelésére szolgáló készítményt. 187 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Tizennégy határsértőt és két román embercsempészt fogtak el a rendőrök a Békés megyei Kunágota területén, a két románnal szemben embercsempészés bűntett gyanúja miatt büntetőeljárás indul. Jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélte a Balla Irma debreceni fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt férfit a Debreceni Ítélőtábla. Hamis vád miatt nyújtott be vádiratot a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a fiatallal szemben, akit jogerősen tizenöt év börtönre ítéltek, mert brutális kegyetlenséggel megölt két hajléktalant Tatabányán. Vádat emeltek egy szegedi nő ellen, aki a Csongrád Megyei Főügyészség szerint egy vita után megölte, majd elásta barátnőjét. Halálra gázolt egy nőt egy autós Budapest XIII. kerületében, a Béke utca és a Fiastyúk utca kereszteződésében. Több mint 400 tő kannabiszt találtak a rendőrök Kecelen - a Bács-Kiskun megyei rendőrök őrizetbe vettek egy férfit és egy nőt, akik a gyanú szerint egy keceli házban termesztettek kábítószer-alapanyagot. A Duna egész magyarországi szakaszán többméteres vízszintemelkedésre számítanak a szakemberek, de árvízvédelmi készültség egyelőre nem várható - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság Női kézilabda BL: Esbjerg (dán)-FTC-Rail Cargo Hungaria 29:27 Női kézilabda EHF Kupa: Köbenhavn HB (dán)-Siófok KC 27:28 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EHC Liwest Black Wings Linz (osztrák) 3:1 Varga Csaba áprilisban a Mount Everest meghódítására indul, célja, hogy első magyarként mássza meg oxigénpalack nélkül a világ legmagasabb, 8850 méter magas csúcsát - közölte Bíró Dániel, a Kalifa Alpin Csapat kommunikációs menedzsere.