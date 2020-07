Gyurcsányéknak nagyon savanyú a szőlő

Fidesz: Az EU-csúcson született megállapodás a magyarok számára pénzügyi és erkölcsi siker. Magyarország több pénzzel és emelt fővel zárhatja az EU-csúcsot. Az Európai Tanács a rá nehezedő nyomás ellenére is a magyar és lengyel álláspontot vette át a jogállamiság kérdésében, ami hatalmas siker - mondta a Magyar Nemzetnek Varga Judit igazságügyi miniszter. Változatlanul óriási az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 725 ezren töltötték ki a kérdőívet - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. 19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4366 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3283-en pedig már meggyógyultak. A baloldali kispesti önkormányzat vagyonkezelőjének igazgatója, Kránitz Krisztián elismerte a Magyar Nemzetnek, hogy ő jelentette fel februárban Paróczai Anikó momentumos önkormányzati képviselőt. Ha a közbeszerzés kiírása tovább húzódik, akkor racionális lépés lenne a kormánytól, ha átvenné a Lánchíd felújítását a fővárosi vezetéstől – mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP budapesti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádióban. Az LMP szerint válságban van az idősgondozás, ezért azonnal növelni kell a béreket, emelni kell a férőhelyek számát az őket gondozó intézményekben és több támogatást kell nyújtani azoknak, akik otthon ápolják hozzátartozójukat. A tervezettnél több agrártámogatást kap Magyarország az Európai Uniótól - mondta Nagy István agrárminiszter az M1-en. A járványügyi kiadások, a gazdaságvédelmi intézkedések és az uniós fejlesztések miatt az év első felében az államháztartás központi alrendszere 1837 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Pénzügyminisztérium. A mikrocsipek fejlesztésével foglalkozó ARM Hungary Kft. bővíti budapesti fejlesztési központját, a 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 60 új fejlesztő mérnököt tudnak felvenni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Eurostat adatai szerint tíz év alatt közel 2,5 millióval nőtt azok száma, akik megengedhették maguknak, hogy nyaralni menjenek - mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Az embercsempész hálózatok vezetői többnyire Afganisztánból, Görögországból és Törökországból irányítják szervezeteiket - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Szlovákia és Magyarország védelmi miniszterei egyetértenek abban, hogy Közép-Európa biztonságáért közösen kell fellépni - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Magyarország és Szlovénia között növelni fogják a határátkelőhelyek számát, és nagy hangsúlyt helyeznek a két ország villamosenergia- és gázvezeték-hálózatának összekapcsolására is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A szoros magyar-francia együttműködést hangsúlyozta az energiabiztonság területén és a terrorizmus elleni küzdelemben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. A világon 14 906 602 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 615 754, a gyógyultaké pedig 8 434 666 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában ismét megdőltek a koronavírus-járvány rekordjai, mind az egy nap alatt diagnosztizált új esetek, mind az elhalálozások tekintetében, de a kormány a karnaténtörvény alkalmazásától a fertőzések ütemének megfékezését reméli. A dublini kormány 13 országot vett fel a zöld besorolású országok közé, ahonnan az utazók karantén nélkül léphetnek be Írországba - írta az EFE spanyol hírügynökség. Magyarország is zöld besorolást kapott. Ismét járványhelyzetet hirdettek Montenegró egész területén. Az orosz egészségügy készen áll az olyan kihívásokra, mint amilyen a Covid-19-világjárvány második hulláma - jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Ismét rekordot döntött a délkelet-ausztráliai Victoria államban a koronavírus-fertőzés, 24 óra alatt 484 új fertőzöttet regisztráltak - közölte az állam kormányfője. Megegyezéssel zárult a szociális munkások 17 napja tartó sztrájkja Izraelben - jelentette a helyi média. Donald Trump amerikai elnök memorandumot írt alá arról, hogy az illegális bevándorlókat nem vehetik nyilvántartásba a választási körzetek kialakításakor. Peking tiltakozását fejezte ki, amiért Washington váratlanul felszólította a houstoni főkonzulátusának bezárására. Irak nem tűri, hogy Iránt bármilyen fenyegetés érje a területéről - mondta Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnök Haszan Róháni iráni elnökkel közös teheráni sajtótájékoztatóján. A koronavírus-járvány még inkább súlyosbítja a gyerekek gondozásában tapasztalható válságot világszerte - figyelmeztetett az UNICEF. Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelték a kneszet épületéhez vonuló tüntetők Jeruzsálemben. Őrizetbe vették azt a fegyveres férfit, aki túszul ejtette egy busz utasait a nyugat-ukrajnai Luckban - közölte Arszen Avakov belügyminiszter a Twitteren. Szabadon engedték Pakisztánban azt az újságírót, akit egy nappal korábban egyenruhás fegyveresek elraboltak. Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, a balesetben 9-en meghaltak, 6-an pedig megsérültek - közölte a kolumbiai hadsereg. Életveszélyesen megsérült egy férfi, aki belezuhant egy munkagödörbe Szombathelyen. Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán Herceghalom térségében – közölte a Több mint 100 rendőr csapott le egy kábítószer-kereskedő bűnszervezetre - közölte a rendőrség. Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának. Lékó Péter győzelemmel rajtolt a tízfős online gyorssakk-tornán. A szervezők arra készülnek, hogy akkor is megrendezik a jövő évre halasztott tokiói olimpiát, ha a koronavírus-helyzet alapvetően nem javul addig.