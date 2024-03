Gyurcsányék Magyarország ellen áskálódnak

Megosztás itt:

Egy hete hangzott el az a minden eddiginél egyértelműbb beismerés, amely szerint a baloldal az uniós intézményekben évek óta azon dolgozik, hogy Brüsszel szankciókkal sújtsa Magyarországot és ne adja oda a nekünk járó uniós pénzeket.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja azzal büszkélkedett: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. – Bár máskor is voltak eljárások hazánk ellen, de azoknak ilyen súlyos következménye még akkor nem volt, mert most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyáltalán a kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek – fejtegette büszkén Hajnal.

Majd két párttársa, Donáth Anna és Cseh Katalin brüsszeli tevékenysége kapcsán hozzátette: „azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ez így alakult”.

Cikksorozatunk első részében ennek kapcsán felidéztük, hogy nem csak a két momentumos európai parlamenti képviselő „érdeme” hazánk megbüntetése és sarcolása, hiszen a többi baloldali uniós politikus, illetve hazai kollégáik egyaránt kivették a részüket a Magyarországot alaptalanul elítélő jelentések elkészítésében. Arról is írtunk, hogyan lobbiztak az uniós vezetőknél azért, hogy hazánk ne kaphassa meg a jogosan járó uniós forrásokat.

Ezúttal a magyarországi baloldalt irányító Gyurcsány házaspár hazánk ellen folytatott aknamunkájának legfontosabb részleteit tárjuk fel. A pillanatnyilag legerősebb baloldali párt, a Demokratikus Koalíció vezetője és felesége minden megnyilvánulásával igazolta azt, amit Hajnal Miklós „őszödi beszéde” tartalmazott.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA.