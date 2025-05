Gyurcsány volt felesége mindenképpen felvenné Ukrajnát az EU-ba

Megosztás itt:

Életem legnehezebb időszakán és legnehezebb döntésén vagyok túl – mondta Dobrev Klára az úgynevezett bemutatkozó üzenetében, amelyet a Demokratikus Koalíció közösségi oldalán közvetítettek. Mint ismert, Gyurcsány Ferenc csütörtökön jelentette be, hogy visszavonul a közélettől, lemond minden tisztségéről a Demokratikus Koalícióban. Ekkor közölte azt is, elválnak. Dobrev még aznap bejelentette, hogy indul a DK elnöki tisztségéért. Az új pártelnök megválasztásáig Molnár Csaba ügyvezető alelnökként vezeti a pártot.

Gyurcsány felesége elmegy a pridera

A videóban elhangzott: Dobrev Klára idén elmegy a pride-ra, és mindenképpen felvenné Ukrajnát az Európai Unióba. Dobrev Klára arról beszélt, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc visszavonulásával új korszak nyílik a magyar baloldal történetében, már nem lehet tovább gyurcsányozni. Emellett úgy véli, hogy a kormánypárti és az ellenzéki jobboldal is csak egy utat lát, a saját útját, szerinte ugyanakkor nincsenek kizárólagos megoldások. Elmondta, hogy ő nagyon mást gondol a világról, mint a jobboldal és mást, mint Magyar Péter.

Az emberek meg tudják őket változtatni, mi meg tudjuk őket változtatni. És baloldalinak lenni így magabiztosságot is jelent. Mert nem elég elhinni, hogy változás kell, tudni kell azt is, hogy meg tudjuk csinálni – közölte. Hozzátette: Mi, baloldaliak egyszerűen csak nyugodt életet akarunk, nem extraprofitot, hanem jólétet. Hosszasan sorolta, hogy ki mindenkire szeretne odafigyelni, majd bejelentette: idén is ott lesz a pride-on. Kijelentette azt is, hogy ő nem fog mismásolni Ukrajna ügyében, szerinte az a nemzeti érdek, hogy egy erős EU-tag Ukrajna legyen köztünk és Oroszország között – írta a Magyar Nemzet

Forrás: Origo.hu

Fotó: MH