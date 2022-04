Gyurcsány újra szervezkedik

Megosztás itt:

A mély apátiába zuhant magyar baloldal már a május 1-jét sem ünnepli meg a Városligetben, a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc viszont már a jövőt építi, az új SZDSZ-szel keresi a hatalomszerzés lehetőségeit.

„Fekete-Győr András az utcán kapott eligazítást Gyurcsány Ferenctől. A képek tanúsága szerint jó diák módjára hallgatta végig a baloldal vezérének útmutatásait a momentumos frakcióvezető” – számolt be a történtekről Deák Dániel politológus közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint vélhetően azért találkoztak egy parkban, mert így igyekeztek elkerülni azt, hogy kölcsönösen felvegyék hangfelvevővel mindazt, amiről beszélnek. Deák megjegyezte: úgy hallani, Gyurcsány létre akarja hozni régóta dédelgetett álmát, a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-koalíció másolatát, a DK–Momentum-koalíciót.

Így akar ismét miniszterelnök lenni. Ennek érdekében már bedarálta vagy meggyengítette a Jobbikot, az LMP-t és az MSZP-t is, így ők már nem lesznek tényezők. Most felkészül a Momentum… A politikai elemző posztja mellé egy fényképpel illusztrált kommentet is fűzött, a fotón Gyurcsány még miniszterelnökként az SZDSZ akkori elnökével, Kuncze Gáborral látható. „Régi idők nosztalgiája: Gyurcsány akar egy SZDSZ-hez hasonló pártot maga mellé, amelyre azok az ellenzékiek szavaznak, akik őt nem kedvelik, majd a választások után összefog velük” – fogalmazott Deák.

Miközben a politikai elemző szerint „Feri mindenkire kiveti a hálóját”, tehát nem a választási kudarcon siránkozik, addig az ellenzéki pártok apátiáját jól mutatja, hogy a Momentum, az MSZP és a Demokratikus Koalíció nem tart központi rendezvényt május 1-jén. Bár korábban hagyománynak volt tekinthető, hogy a Magyar Szocialista Párt a munka ünnepén a Városligetben ünnepel, idén nem tartanak központi rendezvényt – közölte az Atv.hu megkeresésére a párt sajtóosztálya.

Az LMP egykori társelnöke, Hadházy Ákos Facebook-oldalán kritizálta az LMP leendő frakcióvezetőjét, Ungár Pétert, amiért a párt ifjúsági szervezete Szombathelyre szervezett „kocsmázást” Ungár Péterrel a választások után. Ungár ugyancsak a közösségi médiában reflektált: „Hadházy Ákos most éppen azt veti a szememre, hogy olyan eseményeken veszek részt, ahol vidéki kocsmákban megkérdezzük az egyébként nem csak fiatalokból álló résztvevőktől, hogy szerintük miért vertek el minket úgy, mint jég a határt. Mivel elég egyértelműnek tűnik, hogy a negyedik kétharmad még ki sem hűlt teteme mellett bennem több a kérdés, míg képviselőtársamban sokkal több a válasz, így ezért megpróbálom néhány kérdéssel mederbe terelni a beszélgetésünket” – írta a zöldpolitikus a parlamenti helyett az utcai politizálást favorizáló zuglói országgyűlési képviselőnek. Felvetette: „Mit lehet remélni attól a politikától, aminek az a fő mondanivalója, hogy a kormányváltás teljesen esélytelen?”

