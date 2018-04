Gyurcsány: Putyin zsarolhatja Orbánt

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5.50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 A JOBBIK 5 RÉSZES AKCIÓTERVE - VENDÉG: VONA GÁBOR A JOBBIK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. 6,40 VISSZALÉPÉSEKET VÁRNAK AZ LMP-SZAVAZÓK VENDÉG: UNGÁR PÉTER AZ LMP ELNÖKSÉGI TAGJA. 8.30 A PERONON: SOPRONI TAMÁS A MOMENTUM ELNÖKSÉGI TAGJA. CÁFOLJA KARÁCSONY GERGELY, HOGY AZ MSZP ÉS AZ LMP KÖZÖTT BÁRMILYEN MEGEGYEZÉS SZÜLETETT VOLNA. AZ MSZP-PÁRBESZÉD NÉGY HELYEN AJÁNLOTT FEL VISSZALÉPÉST AZ LMP-NEK ÉS AZ EGYÜTTNEK, HA CSERÉBE ÕK 25 HELYEN UGYANEZT TESZIK. AZ LMP NEVETSÉGESNEK NEVEZTE AZ MSZP AJÁNLATÁT. UNGÁR PÉTER: KARÁCSONY GERGELY MAI BEJELENTÉSE NEM AJÁNLAT, HANEM VISSZAUTASÍTÁS. SZÉL BERNADETT: A JOBBIKNAK AJÁNLATOT FOGUNK TENNI. VONA GÁBOR: A GYÕZELEM A RÉSZVÉTELEN FOG MÚLNI. KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM: MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÁTSZAVAZÁS A KORMÁNYVÁLTÁS KULCSA. TÖRÖLTÉK ORBÁN VIKTOR ÓVODÁSOKKAL KAMPÁNYOLÓ VIDEÓJÁT A FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALRÓL. GÁTLÁSTALANNAK NEVEZTE VONA GÁBOR AZT, AKI MEGRENDELTE, HOGY ÕT ÉS CSALÁDJÁT DRÓNNAL FIGYELJÉK AZ OTTHONÁNÁL. KORÁBBAN A VIDEÓ MIATT, AZ NVB 345 EZER FORINTOS BÍRSÁGOT SZABOTT KI A MINISZTERELNÖKRE. MELLÁR TAMÁS TÖBB SZÁZ PLAKÁTJÁT TÉPTÉK LE HÚSVÉTKOR. A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS NAPJÁN NAPSÜTÉSES, MELEG IDÕ VÁRHATÓ AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZERINT. HARMINCEZERNÉL IS TÖBB DELEGÁLT LESZ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBAN. 14 533 DELEGÁLTAT A FIDESZ-KDNP, 7616-OT A JOBBIK, 5173-AT AZ MSZP-PÁRBESZÉD, 1967-ET A DK, ÉS 394-ET AZ LMP JELENTETT BE. BRIT LAP: MAGYARORSZÁGON ÁLTALÁNOS FÉLELEM HONOL, AZ EMBEREK MÁR A FACEBOKOON SEM MERIK ELMONDANI A VÉLEMÉNYÜKET. HÉT ÉV ALATT ALIG 5000 FORINTTAL NÕTT A SZOCIÁLIS DOLGOZÓK BÉRE 24.HU. BEZÁR EGY NÉMET CÉG KABAI ÜZEME, 120 EMBER KERÜLHET UTCÁRA. UKRAJNA: MAGYARORSZÁG NEM KÉPES TELJES MÉRTÉKBEN AKADÁLYOZNI UKRAJNA ÉS A NATO EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT. AZ EURÓPAI REPÜLÕJÁRATOK TÖBB MINT A FELE KÉSÉSSEL INDUL, MIUTÁN MEGHIBÁSODOTT AZ EU LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ RENDSZERE. 3 ÉVRE TILTOTTÁK KI ROMÁNIÁBÓL NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA DABIS ATTILÁT, A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS KÜLÜGYI MEGBÍZOTTJÁT. OROSZORSZÁG SZANKCIÓKAT TERVEZ LETTORSZÁG ELLEN IS. OROSZ FEGYVERZETSZÁLLÍTÁSRÓL TÁRGYALT MOSZKVÁBAN A SZERB VÉDELMI MINISZTER. SZERBIA 5 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A BOSZNIAI SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖZSÉGEIT. KÉT METRÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A NÉMETORSZÁGI DUISBURGBAN, A BALESETEBEN 20 EMBER MEGSÉRÜLT. CSÍPÕMÛTÉTET HAJTANAK VÉGRE FÜLÖP HERCEGEN, ERZSÉBET BRIT KIRÁLYNÉ 96 ÉVES FÉRJÉN. DONALD TRUMP FONTOLGATJA AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL. DONAL TRUMP A SEGÉLYEK MEGVONÁSÁVAL FENYEGETTE MEG HONDURAST. A HONDURASI ELNÖKI SZÓVIVÕ VISSZAUTASÍTOTTA TRUMP FENYEGETÉSÉT. A TÖRÖKORSZÁGI ERZURUM IS BESZÁLL A 2026-OS TÉLI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁÉRT ZAJLÓ VERSENYBE. EGY 25 ÉVES PALESZTINT AGYONLÕTTEK AZ IZRAELI ERÕK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN, AZ IZRAELI HADSEREGGEL ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN. 6 BÁNYÁSZ ÉGETT HALÁLRA DÉL-AFRIKÁBAN EGY BUSZBAN, AMELYET ISMERETLEN TÁMADÓK GYÚJTOTTAK FEL MOLOTOV-KOKTÉLLAL. A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 7 ÉV 6 HÓNAP FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE AZT A FÉRFIT, AKI MEGERÕSZAKOLT EGY 12 ÉVNÉL FIATALABB GYERMEKET. ELSÕ FOKON KÉT ÉV FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZT A PAKSI FÉRFIT, AKI DONYECKBE SZÖKÖTT, HOGY AZ OROSZOK OLDALÁN HARCOLHASSON. KÉSSEL MEGÖLTE HUSZONÉVES ÉLETTÁRSÁT EGY 19 ÉVES NÕ ASZALÓN, ÕRIZETBE VETTÉK. KIGYULLADT EGY FASZERKEZETÛ KERTI TÁROLÓ GYÕRSZENETIVÁNBAN, AZ ÉPÜLET ÁTVIZSGÁLÁSAKOR EGY HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK. FÁNAK CSAPÓDOTT ÉS MEGHALT EGY EMBER A VAS MEGYEI SZENTPÉTERFA TÉRSÉGÉBEN. RÉSZEGEN ÕRJÖNGÖTT, MAJD KIDOBTA TÉVÉJÉT HETEDIK EMELETI LAKÁSÁBÓL EGY FÉRFI SZEGEDEN, ELÕÁLLÍTOTTÁK.