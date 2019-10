Gyurcsány nem reagált a vádakra

Tarlós István beszédének ismétlése a ma esti 23 órás hírek után lesz újra megtekinthető. Már Gyurcsány Ferenc szerint is meg kell oldani a kispesti korrupciós ügyet – erről a DK elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. „Zéró kóla” - ezt mondta a Magyar Liberális Párt budapesti választmányi elnöke a kispesti kép és hangfelvételek ügyében. Szabadai Viktor elfogadhatatlannak tartja a felvételen látható tevékenységet, főleg ha olyan személy teszi, akinek a feladata mások képviselete. Az LMP elítéli a korrupció mindenféle formáját attól függetlenül, hogy ki követi azt el - mondta a közelmúltban kiszivárgott felvételek kapcsán a párt frakcióvezető-helyettese. Demeter Márta leszögezte: egy városvezetésnek tisztességesnek kell lennie és korrupciómentesnek. Az MSZP budapesti elnöke bízik Gajda Péterben, és nem tartja fontosnak, hogy ő maga kezdeményezzen vizsgálatot a kispesti korrupciós ügyben. Molnár Zsolt híradónk kérdésére azt mondta, ha bebizonyosodik, hogy igaz, amiről Lackner Csaba beszél a felvételeken, akkor nincs helye az MSZP-ben. Tényi István is feljelentést tett a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott kispesti kép- és hangfelvételek ügyében - írja a Magyar Nemzet. Az ellenzék vasárnap visszaveszi Budapestet azoktól a kiváltásgosoktól, akik úgy tekintenek a fővárosra és úgy beszélnek a közpénzről, mintha az a sajátjuk lenne - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. A II. kerület a kormánytól elnyert támogatások segítségével valamennyi megmaradt földútját le tudja aszfaltozni 2020 őszére - mondta Láng Zsolt polgármester. Jelölt hiányában elmarad két polgármester-választás vasárnap: a Zala megyei Lakhegyen és a Veszprém megyei Balatonszepezden időközi választáson dönthetnek a településvezető személyéről. Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok helyett újakat igényelhessenek a választópolgárok. Öt év alatt csaknem 145 ezerrel csökkent a választójogosultak száma - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A 3177 magyarországi település 70 százalékában, 2256-ban csak független polgármesterek indulnak a vasárnapi önkormányzati választáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A nemrégiben elhunyt rendező-operatőr, a Duna TV volt elnöke emlékére Sára Sándor filmművészeti díjat alapít Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere - közölte a tárca. A 14 uniós ország által megalakított Kohézió barátai csoport még a V4-es országoknál is erősebb érdekérvényesítésre nyújt lehetőséget – nyilatkozta a közmédiának Áder János köztársasági elnök, miután találkozott Frank-Walter Steinmeier német államfővel. Áder János hozzátette: így jó esély van arra, hogy a kohéziós forrásokból való részesedésünk is megmaradjon és a klímavédelemhez szükséges forrásokból is megkapja Magyarország az őt illető részt. Romániában hivatalosan is megkezdődött az elnökválasztási kampány, emiatt a legfőbb közjogi méltóságra pályázó jelölteknek péntek éjfélig el kellett távolítaniuk a közterekről választási molinóikat és óriásplakátjaikat. Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén - tudatta a Pentagon. Amerikai képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be a washingtoni törvényhozásban, amely szankciókat léptetne életbe Törökországgal szemben Ankara északkelet-szíriai offenzívája miatt. Egyelőre nem léphetnek hatályba a Trump-kormány bevándorlást szigorító intézkedései, mert egy New York-i szövetségi bíró felfüggesztette a jogszabály-módosítások végrehajtását. Távozik posztjáról Kevin McAleenan amerikai ügyvivő belbiztonsági miniszter - közölte Twitteren Donald Trump. Az elnök méltatta távozó miniszterét. Azt írta: kiváló munkát végzett, és jelentősen csökkentek a határátlépések. Manhattani szövetségi ügyészek vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, megsértette-e Rudy Giuliani, Donald Trump személyes ügyvédje az amerikai lobbitevékenységre vonatkozó törvényeket ukrajnai tevékenységével - írja a The New York Times. Elmekórtani okokra visszavezethető incidensként és nem terrortámadásként kezeli a rendőrség a pénteken Manchester belvárosában elkövetett késes támadást, amiben öten megsérültek. Több mint hatvan éve nem volt olyan heves tájfun Japánban, mint a Hagibisz, amely estére éri el az ország fő szigetének partjait, a hatóságok a legmagasabb szintű készültséget rendelték el. Nemzetközi gyakorlat miatt október 13-án és 18-án katonai konvojok közlekedésére kell számítani az ország több régiójában. Halálos baleset miatt teljes útzár van a 7-es úton Pettendnél. Hosszú Katinka és Milák Kristóf is begyűjtött egy-egy aranyérmet az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán. A negyedik helyen végzett a magyar férfi válogatott az ausztráliai Perth-ben zajló minifutball-világbajnokságon. Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - FTC-HungaroControl 29:25