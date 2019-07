Gyurcsány nem összefogni, hanem leszámolni akar

Hiába csak éppen hogy megmenekült az MSZP-ből való kizárástól Szanyi Tibor, nem tud leállni saját pártjával és Gyurcsány Ferenccel szembeni kritikájával. Az EP-képviselői posztról való kiszorítása óta politikailag megvilágosult szocialista alelnök most a Munkások Újságjának adott egy interjút, amelyben például azt közli, hogy

Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc is rossz miniszterelnök volt, mivel egyik sem volt valójában baloldali.

Szanyi szerint a mai szocialista vezetők magatartása már csak a még elérhető egy-két önkormányzati pozíció bezsákolására, illetve a még meglévő maradék pártvagyonra koncentrál. A 2019-es EP-választást megsemmisülésnek nevezi. Úgy fogalmazott az elért 6,61 százalékkal kapcsolatban, hogyha abból levonjuk a Párbeszéd szavazatait, akkor „gyakorlatilag az országgyűlési küszöbre tornázta le magát az egykoron rendszerváltó párt”. Jelezte, mozgalma, a BalBlokk zászlóbontását a nyár végére tervezi.

Szanyi Tibor ugyanakkor hiába kínálta fel, a DK most nem ütötte tovább az MSZP-t, feltehetően azért is, mivel a múlt héten Botka Lászlón és Szegeden keresztül már sikeresen komoly öv alatti ütést vitt be a szocialistáknak. Ugyanakkor viszont Gyurcsány pártja látványosan megadta a kilövési engedélyt az ellenzéki együttműködésben a Jobbikra. Hiába volt július 4-e óta Janiczak Dávid az összellenzéki támogatást bíró polgármesterjelölt Ózdon, a DK most szombaton kiállt a szélsőséges és botrányos kijelentései miatt hírhedtté vált volt jobbikos, jelenleg Jobbik támogatta „független” polgármesterjelölt mögül.

A Gyurcsány-párt központi vezetése Janiczak Dávid ózdi polgármester-jelöltségét „korábbi neonáci megnyilvánulásaira” hivatkozva nem támogatja. Az ózdi helyzet ezután végképp követhetetlenné és az ellenzék számára kedvezőtlenné vált. A DK ózdi szervezete ugyanis vasárnapra azt közölte, hogy ők saját pártközpontjuk ellenében is támogatják Janiczakot a továbbiakban. Közvetlenül Gyurcsányék budapesti bejelentése után viszont a Momentum és a Párbeszéd is azt közölte, hogy nem támogatja többé a minden beszélgetését titokban rögzítő független jelöltként induló politikust.

Janiczak támogatásának a megvonásával a DK egyébként a szinte egyetlen esélyesnek számító polgármesterjelöltjétől fosztotta meg a Jobbikot, ami egyértelműen annak a jele, hogy Gyurcsány pártja az EP-választás eredménye alapján már egyáltalán nem együttműködni, hanem csak leszámolni akar minden nála gyengébb ellenzéki párttal.

A balliberális ellenzéki pártoknál egyre határozottabb elutasításra érdekes módon a Jobbik vezetése viszont eddig semmilyen módon nem reagált. A pártot jelenleg leginkább csak papíron vezető Sneider Tamás is hallgat. A volt skinhead vezér csak egy átmeneti időre vállalta a jobboldali radikális pártból mostanra identitását vesztett Jobbik vezetését. Korábbi hírek szerint Jakab Péter, a párt frakcióvezetője készült elfoglalni a Jobbik elnöki posztját, azonban lehet, hogy a valódi jelölt a pártját a 2018-as választásokra romba döntő, majd onnan angolosan távozó Vona Gábor lehet. A Magyar Hangnak adott interjúból ugyanis az derül ki, hogy

Vona úgy tervezi, augusztustól visszatér a politikai közéletbe, méghozzá úgy, hogy megnevez egy-egy társadalmi problémát, valamint az azokra szerinte adható esetleges válaszokat, megvalósítható lépéseket is.

Vona a témáiról egy-két hónapig folyó vitasorozatok megszervezését is tervezi, kerekasztal-beszélgetésekkel, „vlogelőadásokkal” és „online eszmecserékkel”. A viták végéhez közeledve pedig a tapasztalatok alapján konkrét törvényjavaslatok is készülnek – mondta el a volt pártelnök a balliberális hetilapnak.

Magyar Hírlap