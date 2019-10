Gyurcsány: Nem fontosak a nézetkülönbségek, ha a kormány leváltása a cél

Katonai tiszteletadással, Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A Kossuth téren egész nap családi programokkal várják az ünneplőket, az 1956-os forradalomra emlékezve. Idén is lesz Szabadságkoncert este a Millenárison, a Zeneakadémián pedig Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc nélkül nem lett volna rendszerváltozás” - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, Németh Zsolt. A kormány minden lehetséges módon támogatja a családok otthonteremtését, ezért tovább egyszerűsíti a lakóépületek építésének és bővítésének szabályozását. Október 13-án, az önkormányzati választáson felszabadítottuk Budapestet és a nagyvárosainkat az elnyomás alól - mondta Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a párt október 23-i megemlékezésén. Az önkormányzati választás nem a kormányról szól, a kormánynak folytatnia kell a munkát az Isten, haza, család, munka jelszavak jegyében – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádióban. Megújul a Sörédet Bicskével összekötő, 8126-os jelű út mintegy 13,6 kilométeres szakasza, a felújítás 1,8 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc, a 30 éves rendszerváltás értékei a mai napig iránymutatóak, a mai napig a szabad, sokszínű és európai Magyarországért küzdünk” - közölte szerdán a Magyar Liberális Párt. A forradalomra emlékeztek az Írószövetség székházánál. 1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Október 23. mindig arra emlékeztet, hogy óriási értéke van a szabadságnak - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen. Gyurcsány Ferenc szerint létre kell hozni a hazafias ellenzéket. A szakkollégiumok - köztük a Bibó István szakkollégium - és a különböző értelmiségi csoportok szerepét emelte ki a rendszerváltás előkészítésében Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Ludovika Szabadegyetem rendezvényén. Rendkívülinek nevezte a magyarokat 1956-os cselekedeteikért és mai politikájáért Matteo Salvini, az ellenzéki jobboldali Liga vezetője a római magyar nagykövetségen tartott ünnepi megemlékezésen. Elhelyezték a Vajdasági Birkózóakadémia alapkövét a szerbiai Magyarkanizsán. Öten szálltak versenybe az európai uniós ombudsmani tisztségért, köztük a posztot immár több mint hat éve betöltő ír Emily O'Reilly - közölte az Európai Parlament petíciós bizottsága. Horvátország teljesítette minden feltételét annak, hogy csatlakozzon a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez - írta friss értékelésében az Európai Bizottság. Összeütközött egy illegális bevándorlókat szállító hajó a görögországi Kósz-sziget közelében a parti őrség járőröző vízi járművével. Az ütközésben egy bevándorló meghalt, hat társa megsérült, két ember eltűnt - közölte a görög parti őrség. Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaatot és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Több mint 176 ezer ember kényszerült elmenekülni Törökország Északkelet-Szíriában indított hadművelete miatt és kulcsfontosságú infrastruktúra rongálódott meg - közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője, Stéphane Dujarric New Yorkban. A kurd kivonulás után ebben a szakaszban már nincs szükség folytatni az offenzívát a jelenlegi hadműveleti területen kívül - emelte ki a török védelmi miniszter Ankarában. Jóváhagyta a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény a ratifikációs folyamat következő szakaszába lépjen. A kormány szünetelteti a Brexit-megállapodás tárgyalását, amíg az EU döntést nem hoz a Brexit halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke konzultációkat kezd az Egyesült Királyság kiválási határidejének 2020. január 31-ig történő esetleges halasztásáról a tagállamok vezetőivel - közölte az Európai Bizottság szóvivője. Özönvízszerű esőzések miatt egy ember meghalt és többen eltűntek Katalóniában. Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Európai Rendőrségi Hivatal szlovén, horvát, olasz és boszniai rendőri segítséggel. Kim Dzsong Un elrendelte az Észak-Koreában Szöul által épített szállodák lerombolását. Harminckilenc holttestet találtak egy bolgár kamionban a délkelet-angliai Essex megyében - közölte a helyi rendőrség. Egy nemzetközi gyakorlat miatt Tata és Parassapuszta között nagyobb katonaijármű-forgalom lesz pénteken és szombaton. Két évvel ezelőtt meghalt nő holttestét találták meg Pápán, az ügyben büntetőeljárás indult. Változik a budapesti tömegközlekedés menetrendje az október 23-ai munkaszüneti nap és a fővárosi rendezvények miatt. A magyar férfi és női válogatott is könnyű csoportba került a január 12. és 26. között sorra kerülő budapesti, olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon. A Szombathely hazai pályán 76:66-ra legyőzte a görög PAOK gárdáját a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.