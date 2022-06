Gyurcsány megtakarításai durván megcsappantak a választás évében

Megosztás itt:

Míg a bukott miniszterelnök 2020-ról 2021-re 823 millióról 928 millióra növelte ezen megtakarításait, idén ez az összeg már csupán 587 millió forint. Gyurcsánynak továbbra is tartoznak 42 millió forinttal, és van egy 446 milliós követelése is „lakásvásárlás foglaló és előleg” címén. Pártja, a Demokratikus Koalíció is 25 millióval tartozik neki. A banki hitele tavaly 60 milliósra duzzadt, ebből most sikerült törlesztenie 100 ezer forintot, így az már csak 59,9 millió forint.