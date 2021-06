„Gyurcsány király” és „Jakab bolond” szövetsége

Az elemző könnyen észrevehetőnek nevezte, hogy egyre nyíltabban vállalja Gyurcsány és Jakab a köztük és pártjaik között formálódó, és nagyon is stratégiainak tűnő szövetséget. – Bár látszólag ez csak az előválasztáson induló jelöltekkel kapcsolatos visszalépések és egymást támogatások rendszerében mutatkozik meg, ám valójában súlyos ellenzéki erőviszonyharcok és kiszorítósdik állnak a DK–Jobbik összefogás mögött – jelentette ki az elemző. Úgy vélte, Gyurcsány és a DK vezető baloldali szerepe mára már nem vitatható. – A Gyurcsány-pártot viszont népszerűségben két olyan párt követte az ellenzéki térfélen, a Jobbik és a Momentum, amelyek krédóját korábban radikális Gyurcsány-ellenesség határozta meg, csak más-más attitűdből – mondta Zárug Péter Farkas, aki emlékeztetett: Gyurcsány tavaly nyáron még Fekete-Győr András Momentum-elnökkel találkozott a Balatonon, hogy tisztázzák viszonyukat, és kezdjenek szövetségesdit játszani. – Csakhogy idén a tavaszi parlamenti ülésszakban Gyurcsány már inkább az ellenzéki térfélen megerősödő Jakabra tette a lapját, aki Fekete-Győrrel szemben vasmarokkal tartja kezében pártját, s népszerűsége is messze meghaladta a tutyimutyi Momentum-elnökét. Különösen a Gulyás Mártonnak adott nevetséges interjúja után – mutatott rá Zárug Péter Farkas, aki azt is közölte:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Gyurcsány pontosan mérte be, hogy Jakab és a Jobbik az, amelyik a legjobban mossa tisztára őt és pártját,

míg jó alkukkal egyben a vidéki szavazókat is hozni tudja neki, ha szövetségre lép a pártelnökkel.” – Az is világos számára, hogy az ellenzéki szavazók Jakabot már nem mint elvtelen, magát szembeköpő pártelnöknek tekintik, hanem látják benne a rettenthetetlen Kövér- és Orbán-falót, aki mint a király bolondja, nem fél senkitől – állította az elemző, aki szerint ennek ellenére – figyelve az alkupozíciókat –

„Jakab Gyurcsány király bolondja lett, ami korántsem jelenti azt, hogy beadja a derekát a DK vezérének.”

– Sőt úgy tűnik, a Jobbik és a DK pártelnökei arra szövetkeztek, hogy minden más ellenzéki párttal, jelölő formációval ellentétben ők ketten adják a táboruk két legnagyobb frakcióját a 2022-es új parlamentben, s bizony a mostani jelöltállítási szövetségükben elementáris céljuk a saját képviselőik jelölti helyzetbe hozatala a többi pártocska jelöltjével szemben – hívta fel a figyelmet az elemző. Arról is beszélt, hogy

a Gyurcsány–Jakab-szövetség legnagyobb vesztese egyértelműen a Momentum,

amely párt önálló indulással akár öt-tíz százalék közötti eredménnyel szinte biztos stabil szereplője lett volna a 2022 utáni parlamenti arénának, míg a gyurcsányi szövetség szirénhangjának engedve, jó, ha lesz egyáltalán frakciójuk a következő országgyűlésben. – Az MSZP önálló párthalála világos, ahogy LMP és a Párbeszéd pártként ma sem értelmezhetőek.

Egy-két képviselőjük csak demokratikus dísztollak lesznek a vén Gyurcsány kalapjában és a hetyke Jakab sipkájában.

Összességében azonban „Gyurcsány király” és „Jakab bolond” szövetsége nagyon is komoly stratégiai gondolkodást és komoly szervezőmunkát mutat, amelyet világosan a hatalomszerzés egyetlen nagy célja vezérel: a szavazatmaximalizálás – tette hozzá a politológus.

Fotó: Bennfentes

Magyar Nemzet