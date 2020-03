Gyurcsány-hálóban a főváros

Újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, mindhárman iráni állampolgárok. Több mint 8 milliárd forint külön forrást biztosít a kormány a koronavírus-elleni védekezéshez. A Dél-Pesti Centrumkórházban 16 egészségügyi dolgozó van megfigyelés alatt, az eddig elvégzett laborvizsgálatok egyiküknél sem azonosítottak koronavírus fertőzést - közölte kórház kommunikációs vezetője. A Külgazdasági és Külügyminisztérium úgy döntött, hogy az iráni állampolgároknak kiadott, de még fel nem használt vízummal sem lehet beutazni Magyarországra. A koronavírus-fertőzés elleni védekezés jegyében a büntetés-végrehajtási szervezet felfüggesztette az ideiglenes intézetelhagyások - kimaradás, eltávozás - engedélyezését a fogvatartottak számára. A nemzetközi protokollt követve klinikai és földrajzi szempontból megváltozik a koronavírus-teszt magyarországi vizsgálati protokollja is - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. A koronavírus-helyzet kezelése miatt bírálta a kormányt több ellenzéki képviselő az Országgyűlésben. Dömötör Csaba államtitkár közölte: vannak az ellenzéknek jó javaslatai, de vannak, amelyek csak hisztériakeltésre alkalmasak. Nemcsak a biztonsági veszély, a járványveszély is fokozódhat - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: a Törökországból megindult migránsok nem szíriai területekről jönnek, hanem zöme Iránból, vagy Iránon keresztül, amely a koronavírus-járvány egyik gócpontja. A koronavírus miatt minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat - mondta a szervezet kommunikációs vezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Győrfi Pál közölte: a mentők felkészültek a fertőző betegek ellátására. A NATO-Ukrajna tanácsülések blokkolása mindaddig fennmarad, amíg nem tudunk megállapodni az elvett kisebbségi jogok visszaadásáról - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Európát meg kell védeni azoktól, akik anyagi vagy hatalmi érdekből meg akarják változtatni, és ebben Közép-Európa évszázados tapasztalata felértékelődik - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Márciusban kezdődik, májusig tart az immár nyolcadik nemzeti konzultáció. A kormány a börtönbiznisz, a gyöngyöspatai kárpótlás, a bírósági érzékenyítés, a bírósági korrupció és a feltételes szabadlábra helyezés kérdésében kéri ki az emberek véleményét - mondta a Magyar Nemzetnek Budai Gyula. 2010 óta Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység az Európai Unióban - mondta Rétvári Bence az EUROSTAT friss felmérését értékelve. Nem megosztani, hanem bővíteni szeretné az ellenzéki oldalt új mozgalmával Szanyi Tibor. A korábbi MSZP-s politikus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorunában azt mondta, szerinte ma nincs határozott baloldali politizálás. Nem akar közös listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel Jakab Péter. A Jobbik elnöke a HVG-nek adott interjújában azt mondta, két listában gondolkodik, az egyiken a 2010 előtti világ szereplői lennének, a másikon pedig azok, akik még nem voltak kormányon. Újabb négy Jobbik-alapszervezet oszlott fel Hajdú-Bihar megyében - közölte a párt helyi szervezete. Ezzel a megyei 5. választókerületben gyakorlatilag eltűnik a Jobbik, csak egy működő szervezete, a kabai maradt. Az olaj világpiacán zajló események hatással vannak a magyarországi üzemanyagok árára is, biztosra vehető, hogy a benzin és a gázolaj ára jelentősen csökken idehaza a következő napokban - mondta a Magyar Nemzetnek a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára. Önkormányzati utak és járdák felújítására és építésre pályázhatnak a kistelepülések - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Átlagosan bruttó 30-35 ezer forintos alapbér-emelést kapnak idén a Fővárosi Közterület-fenntartó munkatársai. Az elmúlt tíz évben radikális irányváltozás történt a nemzetpolitikában, így megerősödtek a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségei - mondta a nemzetpolitikai államtitkár az M1-en. Ankara az elszenvedett veszteségek miatt konkrét támogatást vár a NATO-tól és minden szövetségestől - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök Brüsszelben. Görögországnak is és a migránsoknak is segítségre van szükségük a török határnál jelenleg kialakult helyzetben - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Valóságossá vált annak a veszélye, hogy az új típusú koronavírus-fertőzés pandémiává, azaz több kontinensre kiterjedő világjárvánnyá növi ki magát - jelentette ki Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a koronavírus romániai terjedése miatt lemondta a nemzeti ünnepen tartandó tömeges köztéri rendezvényeket. Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette: egész Olaszországot úgy fogják lezárni, mint a járvány egyik gócpontjának tartott észak-olasz Lombardia tartományt. Már 463-an vesztették életüket és több mint kilencezren fertőződtek meg. Marokkó, Tunézia és Albánia is bejelentette, hogy felfüggeszti közlekedési összeköttetéseit Olaszországgal, ahol Európában jelenleg a legintenzívebben terjed az új koronavírus-járvány. Szerdától március 22-ig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését - jelentette be Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök. Felfüggesztik az oktatási intézmények működését szerdától két hétre a madridi autonóm közösség területén, valamint két baszkföldi városban a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Szerbia azonnali hatállyal lezárja a határait azok előtt, akik az új típusú koronavírus-járvány gócpontjainak számító területekről érkeznek - jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő. Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is. Hónapokig tartó korlátozásokkal kell számolni az új koronavírus miatt, a járvány lefékezéséhez pedig minden egyes ember segítsége szükséges - mondta Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter. Franciaországban 25-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, emellett több mint 1200 fertőzöttet diagnosztizáltak. Ötvenhat új esettel 322-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Hollandiában. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője lemondta a perzsa újév alkalmából tartandó beszédét a síiták kelet-iráni szent városában, Meshedben, hogy elejét vegye az új típusú koronavírus további terjedésének. A járvány kínai gócpontjának számító közép-kínai Vuhanba látogatott Hszi Csin-ping, kínai elnök, első alkalommal azóta, hogy az új típusú koronavírus a városban tavaly decemberben terjedni kezdett. Az új koronavírus terjedése meglepte a világot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, egyúttal széleskörű intézkedéseket ígért az amerikai gazdaság élénkítésére. Washington „határozottan ellenzi" a kettős kormányzást Afganisztánban - hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter azt követően, hogy Afganisztánban beiktatták hivatalába az afgán elnököt, de felesküdött a választáson alulmaradt vetélytársa is. Megöltek két amerikai katonát Irak északi részén egy felderítő akció során - közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. Fegyveresek legalább 43 embert meggyilkoltak és 6-ot megsebesítettek a Burkina Faso északi részén található Dinguila és Barga falvakban - közölte az afrikai állam kormánya. Indul a Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló Déryné program, amely a színielőadásokkal rosszul ellátott kistelepülésekre juttat el színházi produkciókat. A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik meg március 26-án a Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőt – az MLSZ szerint a március 26-i időpontig a bolgár kormány bármikor módosíthatja döntését. A koronavírus-járvány terjedése miatt az Olasz Olimpiai Bizottság április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette. A koronavírus-járvány miatt két hétig szünetel a szlovák jégkorongliga, amelyben két magyar csapat, a DVTK Jegesmedvék együttese és a MAC Újbuda szerepel. A koronavírus-járvány miatt április végéig szünetel a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozata.