Gyurcsány Ferencék kormányzása idején összesen 23 500 forinttal emelkedett a minimálbér

Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se – így támadta Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferencék miniszterelnök-jelöltje még a választási kampány idején magát a minimálbér intézményét is. A baloldal vezetője eltörölte volna azt. Ezt követően magyarázkodásba kezdett, sőt a magyarázkodás során saját szavait később letagadta, majd az egész témában zavaros eszmefuttatásokat tett:

Mindenütt van minimálbér, tehát nem azt mondtam, hogy felesleges a minimálbér.

Vannak egyébként olyan országok, ahol nincs minimálbér.

Márki-Zay Péter minimálbérrel kapcsolatos gondolatai után most Gyurcsány Ferencék indítottak támadást. Azt sérelmezik, hogy a kormány 15 százalékkal emelné a reálbéreket.