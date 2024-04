Gyurcsány Ferenc pontokba szedve üzent Magyar Péternek

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc április 7-ei facebookos posztja voltaképpen egy lista arról, hogy az ellenzék első embereként hogyan látja követőit, az ellenzéki szavazókat, de nem is olyan burkoltan Magyar Péternek is üzent. Mint többek között írja: "Vannak választók, akik történelmi gyalázatnak tekintik Orbán kormányzását, akik azzal egy percre se alkudtak meg; akik mindig elutasították a Fidesz korlátlan uralmi törekvéseit; akik embertelennek és elfogadhatatlannak gondolják, hogy a fideszes hatalom emberi mivoltában alázta és alázza meg valamennyi ellenfelét..." Gyurcsány ezekkel a soraival bizonyára Magyar Péterre is gondolhatott, hiszen Magyar korábban nem, csak volt felesége lemondása után utasította el a Fidesz politikáját. Gyurcsány ekként Magyar Péternek is üzent, mely üzenetében megbillent ellenzéki domináns szerepét próbálja vélhetően visszaszerezni.

A posztban a Gyurcsány-párt elnöke azt is beírta a listába, hogy "vannak akik úgy gondolják, hogy Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, a normalitás, a jobb élet reménye", illetve kifejti, hogy "vannak akik az Orbánnal szembenálló ellenzék teljeskörű együttműködését és nem megosztását, pláne nem leváltását sürgetik", amivel viszont már egyértelművé tette, hogy szerinte számára Magyar Péter egy rivális politikai szereplő.

Az is bizonyára a Magyar Péternek szánt üzenethez tartozik, hogy Gyurcsány Ferenc, felesége, Dobrev Klára tüntetésen való részvétele fotójával illusztrálta posztját a közösségi oldalon.

Forrás: Gyurcsány Ferenc / Facebook

Fotó: Gyurcsány Ferenc / Facebook