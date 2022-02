Megosztás itt:

Jelentősen nőtt a vagyona 2020-hoz képest - derült ki a DK elnökének 2021-es vagyonnyilatkozatából. Az értékpapír-megtakarításainak árfolyamértéke, csaknem 929 millióra gyarapodott. A volt kormányfőnek arra is volt kerete, hogy 47 milliót adjon a pártjának és 25 milliót egy titkos magánszemélynek. Gyurcsánynak ezenkívül van még egy több mint 348 millió forintos lakásvásárlási előleg követelése is, ami arra utalhat, hogy lakást vásárol, és előlegként ennyit már ki is fizetett.