Gyurcsány Ferenc legújabb kirohanása

A Magyar Nemzet hozzá teszi, hogy a legnagyobb családvédelmi szervezetek szerint ez csúsztatás, hiszen a születések számának alakulásában a korábbi, baloldali kormányok megszorító intézkedéseinek is jelentős szerepük van. Az elmúlt 12 év politikájának, a családoknak járó anyagi támogatásoknak és az erkölcsi megbecsülésnek köszönhetően most sokkal nagyobb a gyermekvállalási kedv, így a termékenységi ráta is 1,23- századról 1,59- századra emelkedett.