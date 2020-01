Gyurcsány Ferenc kivetette hálóját a gyanútlan fiatalokra

Egyelőre a kormánypárti oldalon sincs olyan Gyurcsány üzeneteivel ellentétes narratíva, amely kifejezetten a fiatalok szavazóközönséget célozná meg – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán politológus arról, hogy az egykori miniszterelnök manapság a kormányzásáról lényegében semmit sem tudó korosztályt édesgetné magához. Horn Gábor szerint viszont a DK elnöke hiába próbálkozik, a Momentumnak jelentős versenyelőnye van és marad is a fiatalok elérésében.

Míg egyfelől megnyugtató, hogy Gyurcsány Ferenc több mint tíz éve kikormányozta magát a hatalomból, legalább annyira aggasztó, hogy az idő múlása a jelek szerint neki dolgozik, hiszen a pár éve még jobb- és baloldalon egy­aránt páriaként kezelt volt miniszterelnök mára a legerősebb ellenzéki párt vezetőjének mondhatja magát.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke az utóbbi időben jó érzékkel ismerte fel, hogy szimpatizánsai számának bővítése – ezzel a kormányrúdhoz visszatérése – érdekében a fiatalok felé kell fordulnia, akiknek nincs tapasztalatuk arról, milyen állapotok uralkodtak miniszterelnöksége idején, s akik egy fiatalos, közvetlen, vicces figurát látnak benne. Pedig Gyurcsány kormányzása világnézettől és generációk­tól függetlenül rémálomként jellemezhető, amelyben egy becsvágyó, gátlástalan ripacs játszotta a főszerepet.

Lazán és lezseren otromba

Gyurcsány már miniszterelnökként is számos alkalommal állt elő olyan, enyhén szólva nehezen hihető történettel, amely emberségét volt hivatott sugallni. A legismertebb ezek között talán az volt, amikor 2005-ben talált egy gyereket. Az akkori, meglehetősen zavaros beszámolók szerint egy 12 éves ceglédi kislány egy iskolai intő miatt Budapestre utazott, ahol éppen a Gyurcsány házaspár házának a környékére keveredett, akik, miután értesítették a gyerek szüleit, éjszakára befogadták a kislányt. Jópofaságára játszott abban a 2006-ban az interneten megjelent videón is, amin Gyurcsány az Igazából szerelem című film egyik jelenetét, benne Hugh Grantet utánozva táncolt a miniszterelnöki dolgozószobájában.

Gyurcsány a felvételről azt állította, hogy az egy évvel korábban, Batiz András akkori kormányszóvivő esküvőjére készült, és sejtelme sincs, hogyan került ki a világhálóra. Míg ezek a történetek úgy-ahogy beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, Gyurcsány lezsersége máskor egyszerűen csak otrombaságáról rántotta le a leplet. Ilyen volt, amikor egy pártrendezvényen arról beszélt, hogy a magyar futballválogatott a szaúdi–magyar barátságos mérkőzésen „halált megvető bátorsággal” küzdött az „arab terroristák” ellen.

A kijelentés diplomáciai feszültséget okozott, néhány hónapra vissza is rendelték a szaú­di nagykövetet. De rosszul sült el az a nyilatkozata is, amikor arról beszélt, hogy „akinek öreg, öregecskedő felesége van, az fiatalabbat érdemelne”. Kijelentése miatt tizenkét női szervezet tiltakozott. Gyurcsány túl könnyedre vette a figurát akkor is, amikor 2009-ben az MSZP EP-listáját vezető három politikusnőről, Göncz Kingáról, Herczog Editről és Gurmai Zitáról azt mondta: Brüsszelbe szakértőket kell küldeni, mert „ha Miss Hungaryt keresnénk, akkor lehet, hogy lennének más jelöltjeink”. Otrombaságát akkori koalíciós partnere, az SZDSZ tette helyre, mondván, „dermesztő, hogy a magyar kormány első embere ilyen ízléstelen megnyilvánulásokra képes, ha nőkről nyilatkozik”.

A Demokratikus Koalíciót vezető házaspár a Momentummal versengve igyekszik begyűjteni az első szavazók szimpátiáját Fotó: Mirkó István

Nyilvánvalóan végighazudták

Bár ő maga tiltakozik ellene, nem lehet elégszer felidézni az őszödi beszédet, amelyben feltárul Gyurcsány valódi énje és gondolkodása a kormányzásról, a demokráciáról, a sajtószabadságról, azaz mindarról, amiről manapság váteszként nyilatkozik. Szavaiból lényegében kiderült, hogy az újrázó MSZP–SZDSZ-kormány hazugságokkal, a valós adatok és a tervezett megszorítások eltitkolásával, lényegében csalással nyerte meg a választást, miközben az országot a csőd szélére sodorta, így elkerülhetetlenné váltak a brutális megszorítások.

Miniszterelnökként Gyurcsány így állt a választókhoz: „Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.” „Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen.”

A kormányzáshoz pedig így: „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánva­lóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. […] És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.” „Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.”

Az emberek véleményének súlyáról Gyurcsány így vélekedett: „Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyerekek, igen, lesznek. Lesznek tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt. Előbb-utóbb megunják, hazamennek.” Ami pedig a szabad sajtót illeti: „Egyszerre kell megpróbálni előre vinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koalíciós partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak. Bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem fölszisszenni minden pillanatban, és menni előre.”

Kardlapok és gumilövedékek

A beszéd nyilvánosságra kerülése után a Kossuth téren és több vidéki városban is tüntetések kezdődtek, amelyeken a tiltakozók a miniszterelnök lemondását követelték. Gyurcsány azonban egyértelművé tette, hogy a beszéd tartalmát vállalhatónak tartja, sőt büszke annak nyíltságára, a hazugságról szóló rész pedig a teljes politikai elit hazugságaira vonatkozott, és nem kíván lemondani. Kezdetét vette az utcai tüntetések, erőszakos demonstrá­ciók és rendőrattakok időszaka, ami országszerte zajlott, egészen november elejéig.

Ezek közül kiemelkedik a Magyar Televízió ostroma, ami azért következett be, mert a televízió vezetése nem volt hajlandó beolvasni a tüntetők petícióját, akik ezért kővel dobálni kezdték a székházat, több autót felgyújtottak; a tűz átterjedt az épületre, a tüntetők pedig többször összecsaptak a székház védelmére kirendelt rendőrökkel, akik közül sokan megsérültek. Október 2-án Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért maga ellen, az Országgyűlés kormánypárti többsége pedig bizalmat szavazott neki, ezért folytatódtak a lemondását követelő tüntetések.

Így jött el október 23-a, amikor a Fidesz és a KDNP az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a budapesti Astoriánál rendezett nagygyűlést. Annak befejezésével egy időben a rendőrség lovas rohamot indított a Károly körúton, a rendbontókat pedig az éppen a Fidesz-rendezvényről távozni akaró békés tömeg felé szorították. A tömegoszlatás során az azonosító jelzést nem viselő rendőrök úgynevezett viperát, illetve olyan súlyos sérüléseket okozó gumilövedékeket használtak, amelyek nem voltak rendszeresítve, de előkerültek a kardlapok és eldördült egy-két riasztólövés is. A későbbi vizsgálatok egyértelműen feltárták, hogy a rendőrök számos ártatlanul elhurcolt embert is megvertek, megkínoztak, megaláztak. Gyurcsány végül majdnem három évvel az őszödi beszédet követően, 2009. március 21-én, az MSZP elnökségi ülésén jelentette be, hogy lemond a miniszterelnökségről.

Báránybőrbe bújt youtuber

– Lassan tíz éve a Fidesz–KDNP van kormányon, és a fiatalok mindig a hatalmon lévő erő, vagyis az establishment ellen lázadnak, Gyurcsány is ezt próbálja meg a maga javára fordítani. A fiatalokkal együtt lázad, hogy újból ő lehessen az establishment. Ma született bárányként ajánlja magát a felnövekvő generációknak, ott ül a díványon és mesél, youtuberré lett – értékelte a Magyar Nemzetnek a volt kormányfő aktivitását Kiszelly Zoltán politológus. Hozzátette: miután Gyurcsány a saját feleségét tette meg a DK arcának az európai parlamenti választás kampányában, ő maga pedig háttérbe vonult, több ideje és energiája maradt a fiatalokkal foglalkozni.

– Az MSZP – amelynek a szavazóbázisából folyamatosan merít és merített szimpatizánsokat a DK – nem foglalkozott a fiatalokkal, ezért Gyurcsány tudta valamelyest növelni támogatói körét a baloldali érzelmű huszonéves szavazók körében. Ebben valójában a Momentum Mozgalom volt az egyetlen versenytársa az ellenzéki oldalon, hiszen az ellenzéki pártok többségének tehetségtelen a vezetése, és ezen a téren is kevésbé ügyesek – fejtette ki Kiszelly Zoltán. Szavai szerint az is Gyurcsány Ferencnek kedvez, hogy egyelőre a kormánypárti oldalon sincs az ő üzenetével szemben álló olyan narratíva, amely kifejezetten a fiatalok szavazóközönséget célozná meg.

– A Fidesz-közeli média ugyanis elsősorban a párt legelkötelezettebb szavazóbázisával kommunikál, és gyakorlatilag nincs olyan orgánuma a kormánypártnak, amely ezen a körön túlnyúlva is hatékony lenne. Így Gyurcsány kis túlzással olyan imázst alakít ki magáról, amilyet akar, és olyan értelmezést közvetít a fiatalok felé a csapnivaló kormányzásáról és ballépéseiről, a személyéhez köthető kétes ügyekről, amilyen neki tetszik – fejtette ki a politológus.

A DK elnöke minden alkalmat és eszközt megragad, hogy növelje szavazótáborát Fotó: Havran Zoltán

Lelkesen csápoltak neki

– Mivel az MSZP beszédmódjában még a 2000-es évek elején is a Kádár-kori kommunikáció volt a jellemző, Gyurcsány Ferenc feltűnésekor könnyen tudott ennél izgalmasabb képet festeni a szocialista pártról. Sok fiatal szavazót is megnyert, ráadásul mindezt úgy sikerült elérnie, hogy nem bántotta meg az eredeti, idősebb szavazóbázisát.

Az MSZP-s rendezvényeken ugyanolyan lelkesen csápoltak neki a nyugdíjas nénik, mint a párt körül gyülekező fiatalabb generáció tagjai – jelentette ki lapunk megkeresésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. Szavai szerint bár Gyurcsány körül volt egy kommunikációs stáb, akikre hallgatott is az egykori miniszterelnök, akkoriban szokatlan volt, hogy Gyurcsány személyesen is aktívan részt vett a politikai marketing stratégiájának kialakításában, időről időre saját ötletekkel állt elő.

– Leginkább a brit munkáspárti Tony Blair kampányai, a körülötte lévő elméleti szakemberek munkája, valamint az amerikai demokrata párti Clinton-stáb kommunikációs stratégiája iránt lelkesedett, ezekből vett át különböző elemeket – fejtette ki az elemző, aki városi legendának nevezte, hogy Gyurcsány Az elnök emberei című sorozatból kölcsönzött volna ötleteket. – Ez egy népszerű sorozat volt annak idején, az MSZP–SZDSZ-kormány kommunikációs stábja és vezetése is nézte, és örömmel ismerte fel, hogy ők is hasonlóképpen jártak el több kérdésben, ám tisztában voltunk azzal, hogy fikcióról van szó, ami nem képezi le teljesen a valóságot – emlékezett vissza Horn Gábor. Megjegyezte: bár Gyurcsány mérsékelten profitálhat a Feri a házban elnevezésű, valamint a hasonló jellegű akcióiból, a Momentumnak jelentős versenyelőnye van és marad is a fiatalok elérésében.

