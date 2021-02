Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (3. rész)

1 079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 378 734-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 249 főre emelkedett. Most először olthatnak Pfizer-vakcinával a háziorvosok - jelentette be az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs mai tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: már több mint 35 ezer idős ember kapott szérumot, a héten egy nagyfokú kampányakcióval folytatódik az idősek és a magas kockázatú krónikus betegek oltása. A fővárosban kezdődik az orosz Szputnyik V vakcinával az oltás - közölte az országos tiszti főorvos. Csaknem hatszoros áron biztosította a koronavírus tesztet Gyöngyös baloldali önkormányzata a helyi lakosoknak. Hiesz György polgármester november végén jelentette be, hogy elindul a városlakók önköltséges tesztelése kedvezményes 12 700 forintos áron. Csakhogy a Hír Tv kiderítette, hogy az önkormányzat által megbízott cég egy 2300 forintos tesztet használt. Úgy tűnik, hogy a baloldali vezetésű Gyöngyös önkormányzata nem azzal tesztelt, mint amit ígért – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az első otthonfelújítási támogatásokat utalja a Magyar Államkincstár, az érintett 17 család az átlagosan egymillió forintos támogatást szerdán kapja meg - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte, a 17 családból, amelyek megkapják a támogatást 11 egygyermekes, 4 kétgyermekes, a többiek pedig nagycsaládosok. Egy évtizede egy nagyon kiszámítható és stabil családpolitika van Magyarországon - mondta a Kopp Mária Intézet elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Fűrész Tünde szerint a családok tudják előre, hogy mire számíthatnak, és ez a stabilitás az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy a gyermekvállalás növekedjen. 2010 óta folyamatosan bővül a családtámogatások köre, és a kormány a járvány idején is kitart a családok támogatása mellett - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: csak a családi adókedvezménnyel 2011 óta mintegy háromezer milliárd forint maradt a családoknál. A korábban kialakított óvintézkedések mellett a tavaszi érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli részei is biztonsággal megtarthatók lesznek - közölte az Emmi köznevelési államtitkára. Maruzsa Zoltán megjegyezte, tavaly tavasszal csaknem 80 ezer, ősszel 30 ezer tanuló érettségizett le úgy, hogy sehol nem alakult ki fertőző góc, és a vizsgákon az elmúlt évek átlagának megfelelő eredmények születtek. Az Agrár Széchenyi Kártya tíz éve nyújt hatékony segítséget, kedvező finanszírozási lehetőséget a mezőgazdasági vállalkozások számára - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Magyarország sikeres választ adott a rendkívüli körülményekre, amikor minden idők egyik legszélesebb körű beruházás-ösztöntési programját indította el - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Álhírnek nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt a sajtóértesülést, amely szerint az Európai Bizottság a közbeszerzési törvény módosítását kérte a magyar kormánytól. A kormány semmilyen, sem hivatalos, sem informális megkeresést nem kapott a brüsszeli testülettől a közbeszerzések ügyében - jelentette ki Gulyás Gergely. Kemény év vár Magyarországra a brüsszeli tárgyalótermekben - jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium újonnan kinevezett európai uniós ügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. A koronavírus elleni oltásért folyó világszintű versenyről, Kelet és Nyugat konstruktív együttműködéséről, a szabad világkereskedelemről, a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokról is beszélt Orbán Viktor a kilencedik Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozón. Az online videokonferencián Orbán Viktor kifejezte elismerését Hszi Csin-ping elnöknek, amiért a rendkívüli körülmények ellenére összehívta az értekezletet. A miniszterelnök hangsúlyozta: a válság megoldása nem más, mint az oltás. Kína a koronavírus-járvány elleni küzdelemben is kész együttműködni a közép- és kelet-európai régió országaival, akikkel tovább mélyítené kapcsolatait a külkereskedelem, a klímavédelem és az oktatás terén is - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. A koronavírus ellen rendelkezésre álló összes hatékony vakcina, közöttük a kutatási eredmények szerint kiváló Szputnyik V szabad használatát szorgalmazta Francesco Vaia olasz orvosprofesszor, a Spallanzani római járványkórház egészségügyi igazgatója. Olaszországban meghaladta a 92 ezret a járvány halálos áldozatainak száma, Umbria tartomány kétharmadát lezárták. Jövő hétfőtől a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak az érkezésük utáni karanténidőszak alatt két koronavírustesztet kell elvégeztetniük - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A magas oltottsági arány ellenére is sok a koronavírus-fertőzés Izraelben, ezért csütörtökig zárva maradnak az oktatási intézmények. Felettébb valószínűtlen, hogy az új típusú koronavírus egy kínai laboratóriumból származik, feltehetőleg egy közvetítő fajon keresztül terjedt át az emberre, amelyet azonban továbbra sem sikerült pontosan azonosítani - közölte a WHO. Atomfegyver fejlesztésével fenyegetőzött az iráni kormány. Mahmúd Alavi hírszerzési miniszter az állami televízióban közölte, hogy Irán nukleáris fegyver fejlesztésébe kezdhet, ha az országgal szembeni szankciókat nem oldják fel. Caj Ing-ven tajvani elnök felszólította Pekinget, hogy folytasson érdemi párbeszédet Tajpejjel, a sziget vezetése kész erre, de egyúttal kijelentette, hogy Tajvan nem ijed meg Kína katonai fenyegetéseitől. Ismét tüntetnek Mianmar több városban a katonai hatalomátvétel ellen. Najpjidóban a rendőrség gumilövedékekkel a demonstrálókra lőtt, és vízágyúk mellett a levegőbe leadott lövésekkel is oszlatja a katonai hatalomátvétel ellen tiltakozó tömeget. A Golán-fennsík örökre Izrael része marad - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala. Egyiptom határozatlan időre megnyitotta a rafahi határátkelőt a Gázai övezet felé - közölte egy biztonsági tisztségviselő. A ghánai parlament három hétre felfüggeszti üléseit, mert a törvényhozásban 500 dolgozó közül eddig csaknem 151-ről bizonyosodott be, hogy koronavírusos - adta hírül Kingsford Bagbin, a parlament elnöke. A fogyasztók egyre gyakrabban kapnak adathalász e-maileket, amelyek egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Ónos eső, havazás, hófúvás és szél veszélye miatt is adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Normafa és a János-hegy térségében az ónos eső, majd a havazás következtében képződött vastag jégréteg miatt erdőlátogatási tilalmat rendel el és lezárja a Normafát és parkolóját a XII. kerületi önkormányzat. Labdarúgó Magyar Kupa: Tarpa SC (megyei I.) - Diósgyőri VTK 0:3; Szolnoki MÁV FC (NB II) - Újpest FC 0:2 A Kaposvár elődöntőbe jutott a női röplabda Magyar Kupában, miután a negyeddöntő visszavágóját 3:1-re elveszítette a Vasas otthonában, ám a továbbjutásról döntő aranyjátszmát 15:12-re megnyerte. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége idén ismét megrendezi a Magyar Parasport Napját, amelynek ezúttal két asztaliteniszező, Póta Georgina és Szvitacs Alexa a két nagykövete.