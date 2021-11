Gyurcsány Ferenc ál-levele a tapolcai mozivezetőhöz

Megosztás itt:

Kedves Veronika!

Hadd kezdjem hatásszünettel. Szóval hát. Nagy nap ez a baloldal életében. Ahogy a független, pártsemleges Nyugati Fény is írja: a tapolcai mozivezető beintett Navracsicsnak. De itt többről van szó. Te, Veronika, Orbán Viktornak üzentél hadat. Amit te csináltál az több, mint hősiesség, az mártíromság. Ezért érdemes csinálni ezt az országot, az áldójába! Mondtam is Klárának, hogy megint megmutatta a demokratikus közösségünk, hogy velünk nem lehet packázgatni. Hatalmas közös siker ez nekünk. Köszönjük. Tapolca nem akar fideszes kurzusfilmet, ezt dübörgi most a demokratikus tömeg. Megint jöttek, jönnek páran, akik nem csinálják össze magukat, ha a demokratikus értékekről van szó, és teszik a dolgukat. Ha kell bombariadókat csinálnak a mozikban (köszi az ötletet, Szilvásy Gyuri!), ha kell plakátokat tépkednek le (bravó, Mari néni!), és igen, vannak, akik még keményebben szembefordulnak a hatalommal: akár a filmet is letiltják. Ezt kívánja a politikai helyzet. A gondolatot, cselekvés követi. „A tartalom okán, a lefolytatott egyeztetés eredményeként” – írod, és ez így helyes. Én sem tudtam volna szebben fogalmazni itt a Facebookon. Az ilyen lépésekhez kell az igazi demokratikus bátorság. Meghunyászkodhatnánk az önkénnyel szemben, de inkább Orbán Viktor képébe nevetünk. Ez visz minket előre. Itt van az ideje a munkának. És ezt a munkát, amit a demokratikus ellenzék kijelölt számodra, te most maradéktalanul elvégezted. És ez nem kevés. Kedves Veronika, te bármilyen komoly diktatúrában, izé baloldali demokráciában sokra vihetnéd.

Szeretettel ölel:

Gyurcsány Ferenc

Magyar Nemzet - Szikszai Péter