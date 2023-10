Gyurcsány Ferenc: A terrorveszélyt részben ez a kormány és Orbán Viktor idézi elő

A DK elnöke annak ellenére támadja a kormányfőt és a kormánypárokat, hogy rendszeresen a határkerítés lebontását követelték és szorgalmazták, hogy hazánk engedje be az illegális bevándorlókat.

Orbán Viktor néhány napja kijelentette: helyes lépés volt a határkerítés megépítése, illetve az is, hogy Magyarország elutasította az illegális migrációt. A korábban ellenőrzés nélkül az Európai Unióba érkező migránsok között ugyanis, most ott lehetnek a Hamász megbízottjai is.