A lap információi szerint most Juhász Péter az Együtt egykori elnöke jelentkezett be az ötödik kerületi polgármesteri posztért, miközben ott már másik két baloldali jelölt is versenybe száll majd. De Zuglóban is tisztázatlan a helyzet: ott a Momentumon belül sem tudják még, hogy saját jelöltet állítsanak, vagy támogassák a jelenlegi szocialista polgármestert, Horváth Csabát.