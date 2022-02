Gyurcsány eltakarította Márki-Zayt, már nyíltan hirdeti, ő a főnök a baloldalon

Megosztás itt:

"Itt a Feri" címmel kezdett kampányolásba Gyurcsány Ferenc. Ez azt jelenti, hogy a baloldal vezére már teljesen vállalhatatlannak tartja Márki-Zay Pétert, és újra nyíltan hirdeti, ő a főnök a baloldalon, Márki-Zay csak egy utánzat. Érdekes, hogy ez egyértelműen megerősíti azokat a plakátokat és videókat, amelyek Márki-Zay-t találóan és pontosan "Mini Ferinek" nevezik.

Ahogy Kocsis Máté mondta hétfőn a parlamentben: a 2022-es kampány "megint arról szól, hogy itt a Feri". Ezt a helyzetet egy "aluljárós piacos játékhoz" hasonlította, amelyben mindegy, melyik pártra mutatnak rá, "mindegyik alatt Feri van". A baloldalon - Márki-Zay önmagukat leleplező szavaira utalva - hozzátette: "a kommunisták és fasiszták nagy egyetértésben" megpróbálják visszasegíteni Gyurcsány Ferencet a hatalomba.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: 2002 és 2010 között a kormány elvett az emberektől mindent, amit lehetett, és eladósította az országot, míg a mostani kabinet visszaadta a 13. havi nyugdíjat, emelte a béreket, a gyermeket nevelő családok pedig egyévnyi személyi jövedelemadót visszakapnak. "Ez az, amit kommunista és fasiszta nem csinál" - fogalmazott.

Szerinte a magyaroknak nagyon egyszerű helyzete lesz április 3-án: el kell dönteniük, hogy a mostani, Orbán Viktor vezette, családokat támogató, Magyarország határait megvédő, adókat és rezsit csökkentő, az emberek mindennapjait segítő kormány mellett előre mennek, vagy hátrafelé Gyurcsány Ferenccel.

Világos, hogy Gyurcsány irányít

És az is nagyon világos, hogy egy nagyobb pártnak nagyobb felelőssége van. Nagyobb felelősség abban, hogy ez a kormányzás működjön, nagyon világos felelőssége van abban, hogy olyan programmal álljunk elő, amely program ezt a hazát felemeli. Mi ezt a felelősséget gyakoroljuk

- tette egyértelművé a DK baloldalon betöltött szerepét Gyurcsány Ferenc még február 11-i országértékelő beszédében. Azzal, hogy Gyurcsány lényegesen korábban állt a nyilvánosság elé, mint Márki-Zay Péter az országértékelőjével, megint világos lett, hogy mindenben a DK elnöke dönt a baloldalon. Itt jelentette be azt is, hogy szerinte a baloldal kész a kormányzásra.

Saját luxusvillájába rendelte az embereket Gyurcsány

Mindezek mellett az is kiderült, hogy a bukott miniszterelnök döntötte el, hogy ki indulhat és ki nem a tavaly megrendezett előválasztási bohózatban. (Ahogy természetesen a teszetosza és rekordnépszerűtlen Karácsony Gergely levételéről és Márki-Zay Péter előtérbe helyezéséről is ő döntött. Az más kérdés, hogy Márki-Zay mára Karácsonynál is esélytelenebbé vált.) Nemrég kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc a saját pártja óbudai emberét szemlőhegyi luxusvillájába rendelte, és ott megmondta, hogy nem mérettetheti meg magát, mivel a választókörzet Karácsony Gergely párttársáé, Szabó Tímeáé. Gyurcsány végül ténylegesen csak Szabó Tímeának engedélyezte, hogy induljon a show-n, így a baloldaliak egy jelölt közül „választhattak".

Mára Budapesten is mindenben Gyurcsány dönt

Gyurcsány újbóli teljes hatalomátvétele a baloldalon 2019-hez köthető. Az akkori uniós választáson dőlt el, hogy a DK lett a legerősebb párt, majd pedig az önkormányzati választások után alig fél évvel a fővárosi közgyűlésben lévő erőviszonyok a DK irányába billentek. 2020 februárjában két MSZP-s kerületi polgármester is átlépett a DK-ba (Kiss László III. kerületi, Szaniszló Sándor XVIII. kerületi) – ezzel a fővárosi közgyűlésben Gyurcsány Ferenc pártjának lett a legerősebb baloldali frakciója (DK 6, MSZP 5, Momentum 4, Párbeszéd 2 fő).

A DK BEFOLYÁSÁNAK NÖVEKEDÉSE A BALOLDAL ÁLTAL ELNYERT POZÍCIÓK KIOSZTÁSÁN IS HAMAR MEGMUTATKOZOTT, HISZ A LEGNAGYOBB PORFÓLIÓVAL BÍRÓ FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESI SZÉKBE GY. NÉMETH ERZSÉBET KERÜLT. Főpolgármester-helyettes lett még az a Kiss Ambrus is, aki a Gyurcsány-kabinetek államtitkára és kabinetfőnöke volt.

Gyurcsány Ferenc – egy 2020 tavaszi videómegosztásában – az „egy lista, egy miniszterelnök" elvéről beszélt, amire a Jobbik és a Momentum rögtön nemlegesen reagált. Alig telt el egy év, és 2021 elején már azt jelentette be a hat együttműködő párt, hogy a Gyurcsány Ferenc által szorgalmazott totális összefogást fogják követni, ehhez pedig előválasztást szerveznek. Összességében elmondható, hogy a DK a 2021-ben megtartott előválasztásnak nevezett előválogató kampányban a legerősebb pártként vett részt, és ennek megfelelően folytatott háttértárgyalásokat - közölte korábban a XXI. Század Intézet.

