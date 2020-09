Gyurcsány: Elfogadhatatlanok Bíró László kijelentései

Ismét felállítják azokat a szakmai csoportokat, amelyek a tavaszi védekezés során már sikeresen működtek - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. 876 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, 4401-en pedig már meggyógyultak. „Együtt újra sikerülni fog!” - hangsúlyozta Orbán Viktor a Magyar Nemzetben megjelent írásában. Miután a vírus a politikai gondolkodás fórumait és színtereit megtizedelte, beszéd helyett marad az írás – fogalmazott a miniszterelnök az őszi politikai évadot köszöntő dolgozata bevezetőjében. Orbán Viktor szerint „libernyák” doktrína, beszédmód és stílusdiktátumok elleni lázadás medre szélesedik. A konzervatívok és a kereszténydemokraták számára a legnagyobb kihívást ma ismét a liberálisok jelentik, miközben folyamatos támadás alatt állnak legfontosabb értékeink, mint például a nemzet, a család és a vallási hagyományok – közölte a kormányfő. Most a fiatalok körében terjed leginkább a koronavírus, az összes pozitív eset mintegy negyede a 20-29 éves korosztályból kerül ki - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: bár a fiataloknál jellemzően enyhe tünetekkel zajlik a betegség, átadhatják az idősebbeknek a vírust. Újból üzembe helyezik a Dél-Pesti Centrumkórház sátorrendszerét, amelyben a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését végzik. Az Országgyűlés ma kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők összesen két órában tehetnek fel azonnali kérdéseket a kormány tagjainak. A fővárosi önkormányzat baloldali vezetése a Tarlós István hivatali ideje alatt megkezdett beruházások "babérjait aratná le" - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: több fontos fővárosi fejlesztési projekt megfeneklett vagy el sem kezdődött Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt. A főpolgármester elfogadta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára javaslatát, hogy folytassák a nyáron félbeszakadt közös munkát és újra tartsák meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa üléseit. Az MSZP eddigi egyedüli elnöke, Tóth Bertalan „gyenge eredményei" miatt volt szükség arra, hogy társelnököt válasszanak mellé az MSZP kongresszusán Kunhalmi Ágnes személyében - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont-csoport vezetője a Kossuth rádióban. Kormányfőnek készítik fel Dobrev Klárát - írja a Magyar Nemzet. A Demokratikus Koalíció legújabb propaganda-filmjében Gyurcsány Ferenc felesége azt hangoztatta, szerinte egy közös jelöltre, egy közös listára, és egy közös miniszterelnök-jelöltre van szüksége az ellenzéki oldalnak. A jogállamiság nem válhat politikai zsarolóeszközzé - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Az Európai Uniónak nem rögtönzött módon, hanem világos és átfogó stratégia mentén kell hozzáállnia a fehérorosz kérdéshez - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Az Európai Unió szabad és tisztességes választások kiírását szorgalmazza Fehéroroszországban, de ez nem jelenti a belügyekbe történő beavatkozást - jelentette ki Josep Borrell az unió kül - és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Az új, szabad fehérorosz elnökválasztás után tervezett, az ország demokratikus átalakítását célzó uniós gazdasági támogatási csomag bővítését szorgalmazta közös nyilatkozatában a lengyel, a litván és a román elnök. Már 30,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 959 ezer, a gyógyultaké pedig 21,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Számottevően nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, noha az elmúlt hét utolsó napján a korábbiakhoz képest kevesebb új fertőzöttet és halálesetet regisztráltak, az aktív betegek száma viszont már meghaladta a 96 500-at. Távozik tisztségéből Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter. Szakértők szerint aggasztó a járványhelyzet Montenegróban, ahol 3208 aktív esetet tartanak nyilván, ami azt jelenti, hogy százezer lakosra 509 fertőzött jut. A fertőzésszám emelkedése ellenére egyre kevesebb intenzív kórházi ágyat tartanak fenn Németországban az új típusú koronavírus miatt súlyosan megbetegedő embereknek - írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című német lap. Új stratégiát dolgoznak ki Németországban a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezésre - jelentette be a szövetségi egészségügyi miniszter. A brit kormány kénytelen lenne a koronavírus-járvány megfékezését célzó szabályok további jelentős szigorítására, ha az emberek nem tartják magukat a jelenlegi előírásokhoz - mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Tüntetésekkel tiltakozott a lakosság a madridi autonóm tartomány több zónájában a korlátozások ellen, amelyeket a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében rendelt el a térség vezetése. Olaszországban hét tartományban és több mint ezer önkormányzatban a járványhelyzet miatt két napon át zajló helyhatósági választást tartanak, amellyel egy időben népszavazást is folyik a parlament létszámcsökkentéséről. Ismét emberek tízezrei vonultak utcára a fehérorosz fővárosban Aljakszandr Lukasenko elnök lemondását követelve. Telefonon egyeztetett Szuga Josihide japán miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel, a mintegy félórás beszélgetésben a felek biztonságpolitikájuk és a koronavírus elleni vakcinafejlesztés összehangolásában is megállapodtak. Amerikai demokrata párti politikusok az alkotmánybíróság létszámának bővítését ígérik esetleges elnökválasztási győzelmük esetén, amennyiben most a szenátus republikánus többsége megszavazza Trump jelöltjét. Az amerikai-kanadai határnál letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint levélben küldött ricint a Fehér Házba - jelentette több amerikai médium is. Kudarc vár az Egyesült Államokra az Iránnal szembeni ENSZ-szankciók visszaállításának ügyében - jelentette ki az iszlám köztársaság elnöke. Orosz harci gépek a lázadók kezén lévő észak-nyugat szíriai állásokat bombáztak. Ez volt a legnagyobb szabású légitámadás azóta, hogy mintegy féléve Törökország és Oroszország megállapodott a tűzszünetről. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek Bulgáriában két férfit az izraeli turisták ellen elkövetett 2012-es burgaszi merénylettel kapcsolatban. Péntektől vasárnapig 298 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Több mint ötven határsértőt találtak egy Magyarországra tartó török és egy román kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen hétfőre virradóra - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gáz-riasztófegyverrel sebesített meg egy nő három embert Gyöngyösön - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Teljes szélességében lezárták a 74-es főutat Zalaegerszeg és Egervár között egy halálos baleset miatt. A balesetben ketten meghaltak. Meghalt egy ember, amikor két autó összeütközött a 71-es főút 69. kilométerénél, Pálköve határában; a főutat teljesen lezárták - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Mától szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. A MÁV-Start és a Volánbusz tovább szigorította a maszkhasználatot: azt már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azok állomási és megállóhelyi helyiségeiben is kötelező viselni. Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Zugló 13:9 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda-DEAC 5:4 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 27:31 A Budapest Honvéd hátrányból fordítva 7:1-re nyert a Tiszaújváros vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában.