Vezetőszáron, tárgyalásra vitték Czeglédi Csabát még 2017-ben. A szombathelyi szocialista politikust többmilliárdos költségvetési csalással gyanúsítják. Cége - a Human Operator Zrt - egy évvel korábban 255 ezer eurót, azaz majd 80 millió forintot kapott Gyurcsányéktól. Tudtak miből adakozi: a volt miniszterelnök családi cége, az Altus Portfólió Kft. ugyanis egy konzorciumban 1,5 milliárd forint értékű megbízást nyert még 2015-ben arra, hogy az Európai Unióban a fejlesztési pénzek felhasználását vizsgálja.

Az elmúlt években is láttuk ezt a gondolatot, hogy szükség van egy európai Egyesült Államokra, ami gyakorlatilag a bürokrácia, a brüsszeli bürokrácia megerősítését jelenti, de hangsúlyos formában a Demokratikus Koalíció részéről jelentkezett ez az elmúlt napokban – nyilatkozta az államtitkár.

Az Európai Egyesült Államok programját a Gyurcsány párt hirdette meg azért, amiért több száz milliós megbízást kapott Brüsszeltől Gyurcsány Ferenc családi cége - ezt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára mondta a Napi Aktuálisban. Dömötör Csaba hozzátette: a magyar kormány nem ért egyet az Európai Egyesült Államok létrehozásával, mivel az fontos jogköröket venne el a tagállamoktól.

Ami pedig a Demokratikus Koalíciót illeti: ezen az állásponton abból a szempontból nem csodálkozunk, hogy több százmilliós megbízást kapott az Altus, tehát a Gyurcsány-féle családi cég Brüsszeltől, tehát ebből is látszik, hogy ők Brüsszelt képviselik Magyarországon nem pedig Magyarországot Brüsszelben – véli Dömötör Csaba.

A Demokratikus Koalíció szóvivője viszont a kormányra mutogat. Rónai Sándor szerint mielőtt kérdőre von másokat Dömötör Csaba, a kormánynak kellene rendet tennie a saját háza táján.

Szerintem Dömötör Csabának arról kellene érdeklődnie, hogy milyen összeférhetetlenségek vannak kormányon belül? Hogyan lehet, hogy kormánytisztviselők családtagjaik rokonai, barátai nagyon súlyos közbeszerzéseket nyernek el. Dömötör Csabának azzal kéne foglalkoznia, hogy miért lopják el évek óta a magyar és az európai adófizetők pénzét a miniszterelnök barátai, veje és egyéb hozzátartozói. Azt hiszem, ha ezt megválaszolta, akkor beszélhetünk mindenféle másról – mondta Rónai Sándor, a DK szóvivője.

Rónai Sándor magyarázatot vár arra is, hogy egyesek miért nem kapták meg a családi pótlékot március elsején. A szóvivő szerint ezért is lenne indokolt az Európai Egyesült Államok, mert akkor időben megérkezne az európai családi pótlék. A Fidesz erre úgy reagált, hogy Gyurcsányék - ahogy a migránsok betelepítésének jogát -, úgy a családtámogatásokról szóló döntés jogát is átadnák Brüsszelnek, így se CSOK, se családi adókedvezmény nem lenne.