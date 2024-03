Gyurcsány budafoki jelöltjét öt párt támogatja + videó

Megosztás itt:

Nagy erőkkel vonult fel a Momentum kivételével az összes ellenzéki párt Budafokon, hogy bejelentse: Gyurcsány Ferenc jelöltjét, Perlai Zoltánt támogatják mind az ellenzéki előválasztáson, mind pedig az önkormányzati kampányban. Bár Perlai Zoltánnak az induláshoz még le kell győznie a momentumos Havasi Gábort az előválasztáson, a Demokratikus koalíció árnyék miniszterelnöke, Dobrev Klára már úgy mutatta be a helyi DK-s politikust, mint Budafok új polgármesterét.

Néhány hónapja még nem volt ilyen egyértelmű a helyzet Budafokon. Korábban ugyanis a Momentumon kívül a Jobbik és az MSZP is önálló polgármester jelöltet akart állítani a kerületben, de Gyurcsány Ferenc pártja végül megakadályozta mind a szocialista Pajin Bálint, mind pedig a jobbikos Staudt Máté terveit. Utóbbi mára nemcsak letett polgármesteri ambícióiról, de be is állt a DK-s jelölt mögé.

A jövő héten esedékes budafoki ellenzéki előválasztásra így csupán két jelölt marad versenyben: a dk-s Perlai Zoltánon kívül a momentumos Havasi Gábor. A Momentum egyébként kimarad a budapesti közös listából is, mert a párt szerint azt a DK dominálja.