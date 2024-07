Gyurcsány bevédte a hírhedt fővárosi közművezért + videó

A Gyurcsány–Bajnai-korszakban is fontos állami nagyvállalatok irányítását bízták Mártha Imre Edgárra, aki pár éve a Karácsony Gergely-féle Városházán hasonló feladatot kapott a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) vezérigazgatójaként. Mártha elsősorban a botrányaival és a luxus életvitelével hívta fel magára a figyelmet, most azonban kiderült: a közművezér is busás prémium kifizetésben részesülhet a baloldali főpolgármester döntése nyomán.

