Gyurcsány: amit Magyar Péterék csinálnak Budapesten az a „futtató fiúk k*rva tempója” + videó

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc szerint ők anno még a fideszeseket sem rúgták ki a minisztériumokból pedig nagy ellenfelek voltak. Azért a fideszesek valószínűleg nem így emlékeznek. Az izzadságszagú magyarázatokból végül nem derül ki, hogy a DK vezér végülis miben ért egyet a Tiszával, pedig eredetileg ezért csinálta a videót.

A nagy magyarázatok közepette azt is megtudjuk, hogy a budapestiek azért választották újra Karácsony Gergelyt, mert úgy voltak vele, hogy inkább rendben voltak a dolgok Budapesten, mint nem. Gyurcsány azt sem tudja, hogy mi a baj Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel. Szerinte ő jól végzi a dolgát. Igaz, hogy eddig csak azt szajkózta, hogy a csőd szélén van Budapest, de ezek szerint ez is jó munka.

A DK elnöke szerint a fővárosi cégek vezetői között is vannak tisztességesek. Igaz, hogy nemrég még Karácsony Gergely is azt mondta, hogy itt az idő, hogy kevesebb ember legyen ezekben a cégekben és meg kell pályáztatni a posztokat újra, hátha vannak jobb vezetők, de Gyurcsány védi sajátjait. Bár Karácsony magyarázatánál is kilóg a lóláb, hiszen, ha új vezetőket akar, akkor miért osztogatott 10 milliós jutalmakat? Mindenesetre a cégvezetők leváltásáról egy érdekes hasonlat jut eszébe Gyurcsánynak mégpedig az, hogy

ez a futtató fiúknak a k*rva tempója. Így nem viselkedik tisztességes ember. Aki így viselkedik emberekkel, az így fog viselkedni az országgal is.

Majd jön a nagy kérdés, hogy ezek az új tiszás emberek, akiket Magyar küld, miben jobbak mint Pikó vagy Soproni, esetleg a DK-s polgármesterek bármelyike.

A teljes cikket a PestiSrácok.hu-n olvashatják.