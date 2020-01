Gyurcsány a fiatalokat akarja megszólítani

Nem csitulnak az indulatok az MSZP és a Momentum között a XIII. kerületben - értesült a Magyar Nemzet. A lap rámutat, hogy a szocialisták budapesti elnöke 2022-őt említve már előválasztásról beszél. Nem volt hajlandó kommentálni Kerpel-Frónius Gábor főpolgármester-helyettes azon kijelentését a szocialista Bangóné Borbély Ildikó, miszerint kisstílű mandátum-kereskedésbe fogott az MSZP. Az ügy előzménye az, hogy Kerpel lemondott képviselői mandátumáról a 13. kerületben, először átadta a jelölés lehetőségét az MSZP-nek, később viszont a Momentum mégis saját indulót mutatott be. Feledésre játszik a YouTuberré lett Gyurcsány Ferenc - mondta Kiszelly Zoltán politológus, aki szerint felnőtt egy generáció, amelynek nincsenek emlékei az őszödi botrányhősről. Az MSZP szerint semmi kifogásolható nincs abban, ahogyan Gyurcsány Ferenc próbálja megszólítani a fiatalokat. A kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki az iskolaérettségi felmentések elbírálására, illetve a kormányhivatalokat a 3 éves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére. Már be lehet nyújtani az iskolai felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz. A kormány béremeléssel, ösztöndíjakkal segíti az ápolói létszám növekedését - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az adócsökkentés áll a gazdasági növekedés hátterében, a közterhek az idén tovább mérséklődnek - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. 2020-ban is több száz milliárd forintot hoznak a szinte mindenkire vonatkozó adócsökkentések Magyarországon - jelentette ki az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert hangsúlyozta: január 1-től hatályba lépett a 4 gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége, július 1-től minden dolgozó nyugdíjasnak csak szja-t kell fizetnie. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,32 százalékos emelkedéssel, 46 230,22 ponton, történelmi csúcson zárt. Az idei esztendő húsz befolyásos politikusnője közé sorolta Varga Juditot a legnépszerűbb holland politikai hetilap - az Elsevier Weekblad egyebek mellett Orbán Viktor elbűvölő ágyújának és bájos exügyvédnek nevezte a magyar igazságügyi minisztert. Lemondott az eddig magánál tartott miniszteri tárcákról Benjámin Netanjahu, az izraeli átmeneti kormány miniszterelnöke. A szélsőbaloldalról is fenyegeti az erőszak veszélye Németországot - hangsúlyozta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. A török parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a kormányt arra, hogy katonákat küldjön Líbiába a nemzetközileg elismert kormány támogatására. Akár 250 ezren is elmenekülhettek az északnyugat-szíriai Idlíb tartományból Törökország irányába, de Ankara igyekszik megakadályozni, hogy átléphessék a határt - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az Irán által támogatott erők további támadásokat készíthetnek elő Irakban - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Umaro Cissoko Embalo volt kormányfő, a hadsereg egykori tábornoka nyerte a bissau-guineai elnökválasztást - ellenfele csalásra panaszkodik, és közölte, hogy bíróságon fogja megtámadni az eredményt. Mintegy négyszáz embert vettek őrizetbe Hongkongban engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt tegnap egy erőszakba torkollott felvonulást követően - jelentette a South China Morning Post. Az illetékes belga bíróság felfüggesztette Carles Puigdemont és Antoni Comin katalán szakadár vezetők spanyol kiadatási kérelmével kapcsolatos bírósági eljárást. Harminc éve a leghosszabb sztrájkká vált Franciaországban a közlekedési dolgozók munkabeszüntetéses tiltakozása a kormány nyugdíjreform tervei ellen, és nincs kilátás a konfliktus rendezésére. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte annak a román nőnek a letartóztatását, aki a forgalommal szemben ment autójával szilveszter napjára virradó éjjel az M0-s autóúton. Nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egészségtelennek minősítette a levegőt Kazincbarcikán, Miskolcon, Putnokon és Sajószentpéteren. Az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kézilabda NB I: MTK Budapest - Győri Audi ETO KC 25:31 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - NKE-FCSM Csata 94:63 Hosszú Katinka a harmadik, Gyurta Dániel pedig a huszadik azon a listán, amelyen a swimswam.com szaklap gyűjtötte össze a 2010-es évek legjobb úszóit. A magyar válogatott Lukács Viktória nyártól a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A szlovák ligából igazolt finn légióst a Ferencváros jégkorongcsapata – a 28 éves Aki Juusela négyszer szerepelt a finn U18-as válogatottban.