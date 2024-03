Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztinának diktatórikus a vezetési stílusa + videó

Megosztás itt:

Ugye nagyon sok olyan vád hangzik el, hogy velem nem lehet együttműködni. Ez szerintem most eléggé erősen lett megcáfolva – Baranyi Krisztina így próbálta meg alátámasztani, hogy ellenzéki kritikák ellenére valójában könnyű vele együttműködni.

Egykori szövetségesei azonban ezt továbbra sem látják így. A szocialisták helyi politikusa egyenesen azt állítja: a polgármester miatt nem működik az összefogás.

Sajnos ahogy mi is tapasztaltuk a gesztusainkat a polgármester asszony rendre félreértelmezte. Én azt gondolom, hogy ez is egy félreértelmezés. Igen, nyilván az ellenzéki pártok kezüket-lábukat törik annak érdekében, hogy itt Ferencvárosban is létrejöjjön az ellenzéki egység

– mondta Torzsa Sándor, az MSZP IX. kerületi önkormányzati képviselője.

...a mai napon kilépek a Momentumból, mert nem tudok és nem is akarok egy olyan közösség tagja lenni, amely egy bántalmazó mellett tesz hitet a bántalmazott képviselői melletti kiállás helyett – ezt pedig március 8-án mondta egy Momentumból kilépő ferencvárosi képviselő. A politikus a HírTV-nek úgy fogalmazott: Baranyi Krisztina a saját akaratát kívánja érvényesíteni az önkormányzatban.

Polgármester asszony saját személyiségének a foglya, és ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Volt négy és fél éve arra, hogy megmutassa, hogy demokratikus, együttműködő vezető tud lenni. Ehhez képest bármikor, amikor nem az ő akarata érvényesült, akkor nyilvános térben rohant neki a saját képviselőinek ahelyett, hogy egyébként leültünk volna, és kompromisszumra jutottunk volna bármelyik kérdésben – hangsúlyozta Jancsó Andrea IX. kerület önkormányzati képviselő.

A baloldal hangos az ellentétektől – erről már a kerületi Fidesz frakcióvezetője beszélt. Gyurákovics Andrea a HírTV-nek azt mondta, hogy Ferencvárosban többen is otthagyták Baranyi Krisztinát a diktatórikus stílusa miatt.