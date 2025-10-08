Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztina DUPLÁN bünteti a ferencvárosiakat! + videó

2025. október 08., szerda 07:02 | Hír TV

Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP) éles kritikát fogalmazott meg Baranyi Krisztina ferencvárosi vezetése ellen. A kerületben drasztikusan emelték a gyermekétkeztetési hozzájárulást, az iparűzési adót és a lakhatási terheket. A képviselő szerint az önkormányzati cégvezetőknél nem a szakmaiság, hanem a Baranyihoz való hűség a fő szempont. Zöldterületek elhanyagolva, költségek az egekben: elszabadult a káosz a IX. kerületben.

  • Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztina DUPLÁN bünteti a ferencvárosiakat! + videó

További híreink

Két titokzatos bombázó forradalmasítja a magyar online fogadást – de kik ők?

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést a TV2: ennek sokan fognak örülni

Fény derült a titokra, ezért nem lesz többé válogatott Lékai Máté

Így ugrik a forgalmid: álhírek terjednek, elmondjuk a valódi szabályt

Putyin bejelentése után Zelenszkij foghatja a fejét

Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!

Liverpoolban a tökéletesnél is jobbat akartak, ez lesz Szoboszlaiék veszte?

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

További híreink

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz
3
LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!
4
Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!
5
Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt
6
Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó
7
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
8
Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert
9
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
10
Luxus Migráció: 6,4 millió forint! Migránsok 4 csillagos hotelekben a te pénzedből! + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!