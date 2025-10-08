Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztina DUPLÁN bünteti a ferencvárosiakat! + videó
2025. október 08., szerda
Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP) éles kritikát fogalmazott meg Baranyi Krisztina ferencvárosi vezetése ellen. A kerületben drasztikusan emelték a gyermekétkeztetési hozzájárulást, az iparűzési adót és a lakhatási terheket. A képviselő szerint az önkormányzati cégvezetőknél nem a szakmaiság, hanem a Baranyihoz való hűség a fő szempont. Zöldterületek elhanyagolva, költségek az egekben: elszabadult a káosz a IX. kerületben.
