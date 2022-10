Gyűlölve szeretne konzultálni a baloldal

Megosztás itt:

„Alighogy elkezdődött a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció, Gyurcsány és tagozatai máris betámadták” – írta tegnapi közleményében a nagyobbik kormánypárt. A Fidesz szerint a baloldal azért teszi ezt, mert az energiaszankciók pártján áll és nem érdekli őket a magyar emberek véleménye. Azonban

magát a konzultációt a baloldal is előszeretettel alkalmazza, igaz, kevesebb, mint több sikerrel.

Most épp az LMP indít zöldkonzultációt, amiben szerintük valódi kérdéseket tesznek fel az embereknek, és valódi problémákra próbálnak reflektálni. A magát zöldnek tartó párt már korábban is támadta a kabinet által meghirdetett és a brüsszeli energiaszankciókról szóló társadalmi párbeszédet. Ismert: szeptember 22-én, a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése után Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője közölte, hogy nemzeti konzultációt kezdeményeznek az energetikai szankciókról. Akkor a bejelentés hírére az LMP közleményben rea­gált, amiben a konzultációt téves lépésnek titulálták.

Hatalmas bukások

Az LMP ötlete nem példa nélküli, mivel a baloldalon előszeretettel próbálkoztak saját konzultációkkal, hogy azzal próbálják magukhoz ragadni a politikai napirend alakítását. Tavaly nyáron Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere hirdetett konzultációt a világ egyik legrangosabb egyeteme, a Fudan Budapestre tervezett campusának megépítése ellen.

A fővárosi konzultáció azonban csúfos kudarcba fulladt, csupán harmincezren töltötték ki a kérdőívet.

Korábban a Jobbik is próbálta plagizálni a nemzeti konzultáció ötletét, amikor 2016-ban elindították a „Valódi Nemzeti Konzultáció” nevet viselő kezdeményezésüket. Ahogy Karácsonyék 2021-es Fudan-konzultációja, úgy ez is érdektelenségbe fulladt. Vona Gábor, a párt akkori elnöke úgy fogalmazott, hogy jelentős az igény a kezdeményezésre, ám annak a kampánya szinte észrevétlenül zajlott, az eredményekről hónapokon keresztül nem számoltak be, a konzultációjukon pedig alig kétszázezren vettek részt.

A közvélemény-kutatásokban rendszeresen minimális támogatottsággal bíró, ám a baloldali háttéralkuknak köszönhetően mégis stabil parlamenti jelenléttel rendelkező Párbeszéd még 2018-ban Igazi Nemzeti Konzultáció néven indította el saját kampányát, amit nagy sikerként értékeltek, ám nem tudni, hogy hány ember vett részt a konzultáción, mivel arról nem közöltek részvételi adatokat. A Momentum sem akart lemaradni a baloldali konzultációk sorában, mivel 2020-ban, a kormánynak a koronavírus-járvány kezeléséről szóló kérdőívére reagálva saját konzultációt hirdetett, amit a Jobbikhoz hasonlóan valódi konzultációnak neveztek el.

A Momentum akció­ja a többi baloldali kezdeményezéshez hasonlóan teljesen elhalt, az eredményekről, valamint arról, hogy hányan töltötték ki az online oldalt, illetve a papíralapú ívet, semmilyen adatot nem találni a párt nyilvános felületein.

Megjegyzendő, hogy mindezzel szemben a kormány által indított nemzeti konzultációkat rendre több mint egymillióan szokták visszaküldeni, ami erős felhatalmazást ad a kabinetnek a válsághelyzetekben.

Brüsszel pártján

„A szankciópárti baloldalt nem érdekli az emberek véleménye” – fogalmazott a tegnapi közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy a Demokratikus Koalíció propagandának nevezte a konzultációt. Mint a nagyobbik kormánypárt emlékeztetett, alighogy elkezdődött a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció, Gyurcsány és tagozatai máris megtámadták. „Azért teszik ezt, mert a baloldal az energiaszankciók pártján áll, és nem érdekli őket a magyar emberek véleménye” – rögzítette a közlemény.

A Fidesz jelezte: Gyurcsányék többször világossá tették, hogy réges-régen elzárták volna a gáz- és olajcsapot, amivel nemhogy rezsicsökkentés nem lenne, de az ország energiaellátása is veszélybe került volna.

„A konzultáció célja, hogy kellő erővel tudjuk képviselni álláspontunkat, és elérjük, hogy a brüsszeli elit ne újabb energiaszankció­kat vezessen be, hanem vizsgálja felül a válságot okozó szankciókat. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy töltse ki a konzultációt!” – rögzítették. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy a Gyurcsány-párt a mostani nemzeti konzultációt támadja, mivel szerintük semmi értelme az embereket megkérdezni a szankciókról. Továbbá a Gyurcsány-párt szerint nem a háború, hanem a kormányzat felelős a megélhetési válságért, a konzultációt pedig hazugságnak nevezték. Megjegyzendő, hogy egyébként Európa-szerte nagy problémát jelentenek a szankciók ­miatt is súlyosbodó energiaválság okozta gazdasági nehézségek.

Tűzre dobnák a kérdőíveket

A brüsszeli szankciókat eddig is feltétel nélkül támogató Momentum szerint hazugság, hogy az intézkedések okozzák a fennálló a válságot, és a párt ismét hitet tett amellett, hogy a szankciók működnek. Emellett

a Momentum kitért arra, hogy a konzultációs íveket országszerte össze fogják gyűjteni, és gyújtós gyanánt eljuttatják azt a rászorulóknak.

Elmondásuk szerint ezzel lehet kihozni a legtöbbet a nemzeti konzultációból, amit hazugnak és demagógnak tituláltak. Fekete-Győr András, a Momentum bukott exelnöke pedig arról beszélt, hogy a szankciók a békét hivatottak kikényszeríteni. Érdemes felidézni, hogy korábban Karácsony Gergely úgy nyilatkozott, hogy örül a szankcióknak, és annak, hogy a magyar kormány sem tudta megakadályozni az elfogadásukat. Emellett Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke közölte: „Ha jön a Fidesz nemzeti konzultációja, tűzre vele!” Hadházy Ákos, a baloldal támogatásával országgyűlési mandátumot szerzett képviselő pedig a nemzeti konzultációt az eddigi legmocskosabb propaganda­akciónak nevezte.

