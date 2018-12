Tüntetés: a szervezők nem akarnak „üvegtörést” hallani

2018. DECEMBER 16., VASÁRNAP A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYÉBEN SZÓLÍTJA FEL A MAI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS SZERVEZÕIT, HOGY TARTSÁK ÉS TARTASSÁK BE MAGYARORSZÁG TÖRVÉNYEIT. A TÜNTETÉS 15 ÓRAKOR KEZDÕDÖTT A HÕSÖK TERÉN. A FIDESZ SZERINT EGYRE NYILVÁNVALÓBB, HOGY BÛNÖZÕI KÖRÖK IS RÉSZESEI A SOROS-HÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT UTCAI ZAVARGÁSOKNAK. TARLÓS ISTVÁN: BLÖFF AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁS, ÉS NAGY SZÉGYEN, HOGY 10 ÉV ALATT NEM TUDTAK FELÉPÍTENI EGY OLYAN SAJÁT POLITIKUST, AKIBEN MEGBÍZNAK. DEUTSCH: ISMÉT A MAGYAROK ELLEN FORDULTAK A DK, AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD EP-KÉPVISELÕI, MIVEL MEGSZAVAZTÁK AZ EP STRASBOURGI ÜLÉSÉN A MIGRÁNSVÍZUM BEVEZETÉSÉNEK ELÕTERJESZTÉSÉT. 2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL. RÉTVÁRI BENCE: 35 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT AZ ÖNGYILKOSSÁGOK SZÁMA 2010 ÓTA MAGYARORSZÁGON. MA-HAL: ELEGENDÕ HAL LESZ IDÉN AZ ÜNNEPEKRE, AZ ÁRAK 5-7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A TAVALYIHOZ KÉPEST. EMMI: KORÁBBAN ÉRKEZNEK A DECEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOK. DEC. 20-IG MINDEN ÉRINTETT MEGKAPJA A CSALÁDI PÓTLÉKOT, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁST ÉS A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁST. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK KÁZSMÁRK ÉS ZALAGYÖMRÕ TELEPÜLÉSEKEN. ORBÁN VIKTOR: SIKERÜLT VISSZAVERNI AZT A TÁMADÁST A BRÜSSZELI CSÚCSTALÁLKOZÓN, HOGY TÖBB PÉNZT, TÖBB JOGOT KAPJANAK A MIGRÁNSOK MAGYAR IDÕK. IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER GEORGIÁVAL MTI. NÉZÕPONT INTÉZET: A MEGKÉRDEZETTEK KÉTHARMADA ELUTASÍTJA AZ ELLENZÉK PARLAMENTI "BOTRÁNYPOLITIZÁLÁSÁT". SZÁZADVÉG: A NYUGATI DEMOKRÁCIÁKBAN SÚLYOSAN BÜNTETIK A KÉPVISELÕI RENDBONTÁST UTAL AZ ALAPÍTVÁNY A PARLAMENTBEN SZERDÁN TÖRTÉNTEKRE. A FIDESZ SZERINT EGYRE NYILVÁNVALÓBB, HOGY BÛNÖZÕI KÖRÖK IS RÉSZESEI "A SOROS-HÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT UTCAI ZAVARGÁSOKNAK". OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR: 2020-TÓL TÖBB MINT 166 EZER FORINT LESZ A HALLGATÓI NORMATÍVA MAGYAR IDÕK. BAJKAI ISTVÁN FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ LETT A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ-SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI BIZTOSA. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. A FIATALOK EGYRE NYITOTTABBAK A NYUGDÍJCÉLÚ MEGTAKARÍTÁSOKRA A CITY HITELBRÓKER KFT. LEGFRISSEBB KUTATÁSA SZERINT. MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL. TÕKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELÕ SZERINT A CEAUSESCU-DIKTATÚRÁT MEGDÖNTÕ 1989-ES TEMESVÁRI NÉPFELKELÉS A HIT FELKELÉSE IS VOLT. DULAKODÁS ALAKULT KI PÁRIZSBAN A SÁRGA MELLÉNYESEK ÉS A FRANCIA RENDÕRSÉG KÖZÖTT AZ ÖTÖDIK HETE TARTÓ SZOMBATI MEGMOZDULÁSOK SORÁN. MINTEGY 17 EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN AZ OSZTRÁK KORMÁNY MIGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS POLITIKÁJA ELLEN SZOMBATON. NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXITMEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI. ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS. MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE. AZ AMERIKAI SZENÁTUS MOHAMED BIN SZALMÁN SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖST TETTE FELELÕSSÉ DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT. RYAN ZINKE AMERIKAI BELÜGYMINISZTER TÁVOZÁSÁT JELENTETTE BE SZOMBATON DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTER-ÜZENETBEN. UKRÁN BELBIZTONSÁG: AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON KERESZTÜL KÉSZÜLNEK BEAVATKOZNI AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁSBA. MEGVÁLASZTOTTÁK AZ ÚJ, MOSZKVÁTÓL FÜGGETLEN UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉT KIJEVBEN. LEMONDOTT A SRÍ LANKA-I KORMÁNYFÕ, HETEKKEL AZUTÁN, HOGY PARLAMENTI TÁMOGATÁS NÉLKÜL KINEVEZTÉK. A HAVAZÁS MIATT ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, HAJDÚ-BIHAR ÉS BÉKÉS MEGYÉRE. NINCS ELZÁRT TELEPÜLÉS AZ ORSZÁGBAN, A MAGYAR KÖZÚT FOLYAMATOSAN TAKARÍTJA AZ UTAKAT. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KIENGEDI AZ ELÕZETESBÕL ÉS HÁZI ÕRIZETBE HELYEZI CZEGLÉDY CSABÁT. A BÍRÓSÁG ELRENDELTE ANNAK A CEGLÉDI FÉRFINAK A LETARTÓZTATÁSÁT, AKIT 4 ÉVES KISLÁNYA MEGERÕSZAKOLÁSÁVAL GYANÚSÍTANAK. DEMONSTRÁCIÓ MIATT KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK LESZNEK 15-TÕL 18 ÓRÁIG A HÕSÖK TERE ÉS A KOSSUTH TÉR KÖZÖTT, TÖBB BKK-JÁRAT KÖZLEKEDÉSE VÁLTOZIK.