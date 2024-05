Gyulán kampányolt Lázár János

Görgényi Ernő azt mondta, jelenleg is folyamatosak a beruházások. Hamarosan átadják a Várfürdőben a csaknem egymilliárd forintos fejlesztést; emellett újítják a műemlékeket is, heteken belül várható a Ladics-ház és a Százéves Cukrászda átadója is.

Az ipar és a turizmus fejlesztése pedig azért is fontos, hogy visszatérjenek a fiatalok, hogy tudják, biztos, jól jövedelmező munkájuk lesz a turizmusban és az iparban is.

