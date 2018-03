5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 8:30 - PERON. VENDÉG: SZÉL BERNADETT MINISZTERELNÖK-JELÖLT, LMP BANKI FELVÉTELEK BIZONYÍTHATJÁK, HOGY MÉGIS JÁRT SVÁJCBAN KÓSA LAJOS A CSENGERI ASSZONNYAL AZ 1300 MILLIÁRDOS ÜGYBEN - MAGYAR NEMZET. A CSENGERI NÕ ÜGYVÉDJE, HELMECZY LÁSZLÓ KEZDEMÉNYEZI KÓSA LAJOS TANÚMEGHALLGATÁSÁT ÉS KETTEJÜK SZEMBESÍTÉSÉT. HELMECZY: LÉTEZIK EGY OLYAN DOKUMENTUM, AMELY SZERINT KÓSA IS RÉSZESÜLT VOLNA AZ 1300 MILLIÁRDOS ÜGYLETBÕL. MINDEN QUAESTOR-KISBEFEKTETÕT KI LEHETETT VOLNA FIZETNI, MERT A 2015-BEN BEDÕLT BRÓKERCÉG SZÁMLÁIN VOLT ELÉG PÉNZ - MAGYAR NEMZET. CÁFOLJA AZ ÜGYÉSZSÉG ÁLLÍTÁSAIT AZ FBI VÉDETT TANÚJÁNAK MEGHATALMAZOTT VÉDÕJE, AKIT PÉNZMOSÁSSAL GYANÚSÍTANAK. A FÉRFIT SZERINTE ANNAK ELLENÉRE SEM HALLGATTÁK KI A MAGYAR HATÓSÁGOK, HOGY JELEZTE: RENDELKEZÉSÜKRE ÁLL. MELLÁR TAMÁS: JÓVAL TÖBB LEHET AZ UNIÓS FORRÁSOKBÓL LENYÚLT PÉNZ, MINT 1300 MRD FT. HOLNAPRA ÖSSZEHÍVTÁK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉT A NAPVILÁGRA KERÜLT ÜGYEK MIATT. AZ EP KÖLTSÉGVETÉSI ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁGA SZERINT AKKORA A KORRUPCIÓ MAGYARORSZÁGON, HOGY AZ EGÉSZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÁTLÁTHATATLAN. REPUBLIKON: A TÖBBSÉG SZERINT A FIDESZ MÁR TITKOLNI SEM PRÓBÁLJA A KORRUPCIÓT. IRÁNYTÛ: 4%-OS A KÜLÖNBSÉG A GYÕZELEMRE ESÉLYES JOBBIKOS ELLENZÉKI ÉS A FIDESZES JELÖLT KÖZÖTT BÉKÉS MEGYE 1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. A SZÜLÕK ELLENÁLLÁSÁN BUKOTT EL A KISMAROSI ÓVODA FIDESZES KAMPÁNYESEMÉNYE. VISSZALÉPETT A MOMENTUM EGYIK KÉPVISELÕJELÖLTJE A PEST MEGYEI 11-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN A LEGESÉLYESEBB HELYI ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA. AZ OROSZ PROPAGANDA MAGYARORSZÁGI BETILTÁSÁT, AZ OROSZ KÉMEK KIUTASÍTÁSÁT KÉRI A KORMÁNYTÓL A MOMENTUM. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR: CSÚSZNAK AZ EU-S TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT RÁKSZÛRÉSEK. 2 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁS JUTOTT 2013 ÓTA LESLIE MANDOKINAK, A NÉMETORSZÁGBAN ÉLÕ ROCKZENÉSZNEK - 444. AZ ÜGYÉSZSÉG ELUTASÍTOTTA A LÁZÁR JÁNOS KÖZMUNKÁSOKAT ÉRINTÕ KIJELENTÉSE KAPCSÁN TETT FELJELENTÉST - MAGYAR NEMZET. PEKINGBEN TÁRGYALT KIM DZSONG UN A KÍNAI ÁLLAMFÕVEL, ÉS JELEZTE: KÉSZ TÁRGYALNI TRUMMPAL IS. A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT. ELÍTÉLTE A HÉTFÕI MITROVICAI SZERB-ALBÁN INCIDENST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, ÉS ÖNMÉRSÉKELTRE SZÓLÍTOTT FEL. EURÓPAI PARLAMENT NÕJOGI SZAKBIZOTTSÁGA: "SAJNÁLATOSAK" A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÕSÉGEK MAGYARORSZÁGON. BUKARESTI PARLAMENT: A ROMÁN-MOLDOVAI ÚJRAEGYESÍTÉS A MOLDOVAI ÁLLAMPOLGÁROKON MÚLIK. TÖBB KATONAI LÉTESÍTMÉNYNEK KÜLDTEK ROBBANÓANYAGOT TARTALMAZÓ CSOMAGOT WASHINGTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. EGYESÜLT ÁLLAMOK: A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG VOLT FÕBÍRÁJA A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ ALKOTMÁNYKIEGÉSZÍTÉS ELTÖRLÉSÉT JAVASOLJA. A NATO VISSZAVONTA HÉT OROSZ DIPLOMATA AKKREDITÁCIÓJÁT AZ OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSE MIATT. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT EDDIG 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT. MOSZKVA HATÁROZOTTAN TILTAKOZIK DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSA MIATT. EDDIG CSAK ÁLLATOKNÁL ISMERT VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSBEN HALHATOTT MEG HÁROM EMBER NÉMETORSZÁGBAN. 6 FORINTTAL DRÁGÁBB MÁTÓL A BENZIN, 5-TEL PEDIG A GÁZOLAJ. ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON - MAGYAR NEMZET. HOLTTESTET TALÁLTAK EGY ÉGÕ HÁZBAN A TÛZOLTÓK NAGYKANIZSÁN AZ ARANY JÁNOS UTCÁBAN. 4 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT A MAGYAR FIATAL, AKI AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ AKART CSATLAKOZNI. ELHUNYT DEMJÁN SÁNDOR, AZ ELMÚLT ÉVTIZED EGYIK LEGBEFOLYÁSOSABB ÜZLETEMBERE, A MAGYAR HITELBANK ALAPÍTÓJA. TÛZ ÜTÖTT KI EGY MÁSODIK EMELETI LAKÁSBAN, BUDAPEST VII. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. HALÁLRA GÁZOLT EGY FÉRFIT EGY BAJÁRÓL KECSKEMÉT IRÁNYÁBA KÖZLEKEDÕ VONAT.