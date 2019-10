Győri Enikő: Az Unió becsapta Albániát és Észak-Macedóniát

A kormány már a választás estéjén egyértelművé tette, hogy minden polgármesterrel - így a főpolgármesterrel is korrekt partnerként kész az együttműködésre - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány továbbra is tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amelyeket az elmúlt 9 évben a főváros fejlesztése kapcsán követtek. Tanácsokkal látná el az új főpolgármestert Gyurcsány Ferenc - erről az ATV-n beszélt a DK elnöke. Azt azonban tagadta, hogy irodája lesz a Városházán. Mint mondta, nincs szüksége két asztalra. Túl sok jót nem vetít előre Budapestnek, ha az egyes ellenzéki pártok által elvárt konfrontációs politikát folytatja majd Karácsony Gergely főpolgármesterként - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Az MSZP a történelem legkorruptabb, saját polgáraira lövető pártja, ezért nincs joga erkölcsileg kioktatni senkit sem - reagált a közszolgálatért felelős államtitkár a Demokratikus Koalíció, Borkai-üggyel kapcsolatos vádjaira. Tuzson Bence azt mondta: a kispesti botrány is azt mutatja, hogy a szocialisták nem változtak ma sem, ugyanolyan korrupt párt, mint voltak. Az MSZP szerint annál többet nem tehetnek a kispesti korrupciós ügyben, mint hogy felszólítják Lackner Csabát, adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát - mondta a szocialista frakcióvezető-helyettes a Parlamentben. Harangozó Tamás azt mondta, hogy szerintük még az is kérdéses, hogy politikusuk tényleg kokaint szívott-e a botrányos kispesti videón. Az ellenzék még mindig nem tanulta meg, hogy a parlament nem kocsma - így reagált Hadházy Ákos akciójára a kormányszóvivő. Hollik István a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: trágárság, gyűlölet és rombolás jellemzi a baloldalt, miközben fogalmuk sincs arról, mit kezdjenek Magyarországgal. Ez a parlament csalással jött létre a választáson - ezzel indokolta tegnapi trágár akcióját Hadházy Ákos független képviselő a közösségi oldalán. Különadóval sújtaná az Európai Gazdasági Térségen kívüliek magyarországi ingatlanvásárlását a Jobbik, az ebből befolyt összeget pedig bérlakásépítési programra fordítanák. Az LMP azt követeli, hogy a kormány ítélje el a szíriai török agressziót. Csárdi Antal frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatón kijelentette: a magyar kormány a támogató politikájával háborús bűnökhöz asszisztál, tettestárs egy népirtásban. Skuczi Nándort (Fidesz-KDNP) választották a Nógrád megyei közgyűlés elnökévé. Az önkormányzati választás nem a kormányról szól, a kormánynak folytatnia kell a munkát az Isten, haza, család, munka jelszavak jegyében – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádióban. Januárban tartanak időközi választást Lakhegyen, ahol korábban nem voltak jelöltek, illetve Esztergályhorvátiban, ahol szavazategyenlőség alakult ki. Kisbucsán még bírósági döntésre vár az eredmény. Rétvári Bence: a jövő évi költségvetésben 14 milliárd forint áll rendelkezésre az ingyenes tankönyvekre. A munkaerő-tartalék aktivizálásának fontosságáról beszélt egyebek mellett a foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár. Bodó Sándor hangsúlyozta, a versenyszférában több munkavállalóra van szükség, mint amennyi állás nélküli, foglalkoztatható ember van Magyarországon. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége felmérése szerint az építőipari vállalkozások felének árbevétele nőtt az első fél évben, és az év második felére is bizakodóan tekintenek. Fontos a gyerekkori elhízás és a túlsúly kialakulásának megakadályozása, amelyre számos hazai program, jó gyakorlat fellelhető - mondta az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, Csányi Péter. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a titka annak, hogy miért maradt meg a magyarság Európában - jelentette ki Boross Péter volt miniszterelnök Budapesten, a Műegyetem előtti 56-os emlékműnél rendezett ünnepségen. II. János Pál pápa sokat tett azért a szabadságért, amely a rendszerváltással jött el – mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Ismét felerősödhet a migráció a zöldhatáros útvonalakon a téli időszak közeledtével - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat című kitüntetést adományozta Hennagyij Moszkalnak, az ukrajnai Kárpátalja megye volt kormányzójának az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepi fogadáson. Hatékony gazdaságpolitikára és erős családpolitikára épülő sikeres modellként tartják számon a magyar kormány munkáját Baden-Württembergben - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Stuttgartban. Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas kikötőt, így 2021-től Magyarországnak lehetősége lesz, hogy cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól - mondta Szijjártó Péter Dohában. Szijjártó Péter elmondta a horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra. Horvátország teljesítette minden feltételét annak, hogy csatlakozzon a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez - írta friss értékelésében az Európai Bizottság. Az Európai Unió becsapta Albániát és Észak-Macedóniát - jelentette ki az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén Győri Enikő. A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta, a Közösség ezzel elvesztette hitelességét. Együttműködési megállapodási tervezetet adott át Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Ludovic Orbannak, a Nemzeti Liberális Párt elnökének, akit az új bukaresti kormány megalakításával bízott meg a román államfő. A Maros megyei törvényszék a romániai korrupcióellenes ügyészség minden vádpontja alól felmentette Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda volt alpolgármesterét. Az EU komoly aggodalmát fejezi ki néhány, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába frissen megválasztott ország emberi jogi helyzete miatt, különös tekintettel Venezuelára - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Körülbelül 1,1 millió munkahely létrejöttét segítette és 0,9 százalékkal járult hozzá az Európai Unió bruttó hazai termékének növekedéséhez az Európai Stratégiai Beruházási Alap. A kelet-ukrajnai Zaporizzsjába indít közvetlen járatot jövő ősszel a Wizz Air Budapestről - közölte a magyar hátterű diszkont légitársaság. Mindent megtett az Európai Unió annak érdekében, hogy biztosítsa az Egyesült Királyság rendezett kiválását, a döntés most a brit parlamenten múlik - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Lopott mentőautóval elgázolt egy férfi Oslóban egy nőt és annak két csecsemőjét, továbbá egy idős párt - adta hírül a norvég rendőrség. Nem bűncselekmény többé az abortusz Észak-Írországban, és a jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok. Üdvözölték a szíriai kurdok képviselői Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter felvetését, hogy egy nemzetközi ellenőrzésű biztonsági övezetet hozzanak létre a török-szíriai határvidék szíriai oldalán. Összesen 157 ember, jórészt polgári lakos halt meg amiatt, hogy az iraki biztonsági erők túlzott erő és éles lőszer alkalmazásával oszlatták fel a közelmúltbeli kormányellenes tüntetéseket. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök visszaadta a kormányalakításra szóló megbízását Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt elnökét kéri fel az új kabinet megalakítására. Harmadik nap rendeltek el éjszakai kijárási tilalmat a chilei fővárosban, ahol péntek óta zavargások és tüntetések folynak. Több bolíviai nagyvárosban erőszakba torkolltak Carlos Mesa ellenzéki vezető híveinek tüntetései, amelyek választási csalás gyanúja miatt robbantak ki. Etiópia csak tárgyalásos úton rendezheti a Níluson megépítendő vízerőművel kapcsolatos vitáját Egyiptommal - jelentette ki Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnök. Trónra lépett Naruhito japán császár. Holtan találták az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyar túrázót, akit immár ötödik napja kerestek a román hatóságok. Hatalmas tűz keletkezett egy új-zélandi konferenciaközpont tetején Auckland belvárosában. Elhunyt Tóth-Máthé Miklós író, színművész. Nem jogerősen 7 év fegyházbüntetést kapott egy dunakömlődi férfi, aki tavaly június 23-án ittasan meglőtte ismerősét, akit életveszélyes állapotban vittek kórházba. Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt letartóztattak egy zalai férfit, aki a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő buszjárat sofőrjével szállíttatta ismerősének a kokaint. Egy nemzetközi gyakorlat miatt Tata és Parassapuszta között nagyobb katonaijármű-forgalom lesz pénteken és szombaton. Nyíregyházán és Szegeden továbbra is egészségtelen a levegő a magas szállópor-tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Jégkorong Erste Liga: Schiller-Vasas HC - Sport Club Csíkszereda 2:4